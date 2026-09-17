Kyrie Irving asume la sanción a Azeez Al-Shaair por su mensaje sobre Palestina

La estrella de la NBA Kyrie Irving se ha ofrecido a pagar la sanción económica de $11,941 dólares impuesta por la NFL al apoyador de los Houston Texans, Azeez Al-Shaair, luego de que este mostrara en la pintura negra bajo sus ojos el nombre de Hind Rajab, una niña palestina fallecida en Gaza, durante el partido disputado el pasado domingo frente a los Buffalo Bills.

La penalización responde al procedimiento disciplinario estándar de la NFL, cuya normativa sobre equipamiento prohíbe taxativamente a los deportistas exhibir mensajes personales o reivindicaciones en el terreno de juego sin autorización previa del organismo corporativo.

El nombre escrito por el jugador correspondía a Hind Rajab, una niña que perdió la vida junto a seis familiares en 2024 tras ser alcanzado su vehículo en Gaza. El ejército israelí reconoció recientemente haber disparado contra el automóvil e inició una investigación criminal sobre el incidente.

Al-Shaair, de fe musulmana, ya había recibido una multa similar el pasado mes de enero por lucir la frase “detengan el genocidio” en el rostro, además de haber canalizado anteriormente su apoyo al pueblo palestino mediante el programa institucional “My Cause, My Cleats”.

Por su parte, Kyrie Irving mantiene un amplio historial de activismo público en favor de la infancia y los periodistas en el conflicto de Gaza.

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