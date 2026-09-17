“La Casa de los Famosos México 4”: Estos son los nominados de cara a la penúltima gala de eliminación

Oficialmente, “La Casa de los Famosos México 4” llegó a su etapa final y este miércoles se dieron a conocer los nominados a la placa de eliminación, en la que será la penúltima gala de esta temporada.

La única que se encontraba a salvo previo a la nominación era Gema Garoa, tras meterse en problemas con el resto de los habitantes gastando todo el presupuesto semanal para obtener la inmunidad, al menos por una semana más. Por otra parte, Ese Pérez estaba nominado desde el lunes por Mariana Ochoa, quien ganó el reto de liderazgo.

¿Quiénes son los nominados en esta penúltima semana?

A Ese Pérez se le sumaron Karina Torres y nuevamente la líder de la semana, en este caso Mariana Ochoa, siendo las dos que repiten en comparación con la placa anterior. Además, fueron incluidos: Cynthia Klitbo, Ernesto Laguardia y Memo Schutz; completando los seis nombres que están en riesgo de abandonar la competencia en la próxima gala.

Por ahora, no se conoce ninguna inclinación del público para buscar la salida de alguien en específico, como ocurrió en semanas anteriores. Por ende, hay que estar muy pendiente de cómo se vayan desarrollando las encuestas relacionadas con las votaciones para divisar cómo marchará el panorama.

Con estas nominaciones también quedan confirmados para estar en la semana número nueve a la mencionada anteriormente, Gema, aunada a Brianda Deyanara y Yahir, quienes se mostraron sorprendidos y a su vez sumamente contentos por su continuidad en el reality.

¿Ese Pérez y Gema Garoa contra el resto de la casa?

Aunque ya no hay discusiones por el tema del gasto del presupuesto por parte de Gema Garoa, que solamente fue apoyado por Ese Pérez, el resto de los habitantes lucen con un trato un poco distinto hacia ellos.

Incluso a Karina Torres, a quien Gema creía no haber afectado con su decisión, la han notado distante, después de ser los tres más unidos de “La Casa de los Famosos México 4”, luego de la salida de otras figuras que eran parte de ese círculo. La gran interrogante es si eso podría afectarle a Ese Pérez a la hora de las votaciones o, al contrario, los seguidores optarán por apoyarlo.

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