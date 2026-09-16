Madonna inaugurará los MTV Video Music Awards 2026 por primera vez en 23 años

Madonna volverá al escenario de los MTV Video Music Awards. La cantante, de 68 años, será la encargada de abrir la ceremonia de 2026 con una actuación en directo, en lo que supondrá su primera actuación en los VMA en 23 años. MTV y CBS confirmaron el regreso este miércoles 16 de septiembre.

La presentación marcará el retorno de una de las figuras más estrechamente vinculadas con la historia de estos premios. Aunque Madonna ha seguido relacionada con los VMA en años posteriores —incluida una aparición sorpresa en 2021 para conmemorar el 40.º aniversario de MTV—, su última actuación musical en la ceremonia ocurrió en 2003.

Madonna volverá a abrir los VMA

La última vez que Madonna actuó en los MTV Video Music Awards fue hace más de dos décadas. En 2003, la artista abrió el espectáculo junto a Britney Spears, Christina Aguilera y Missy Elliott.

Aquella presentación incluyó un segmento con canciones como “Hollywood”, “Like a Virgin” y “Passenger”, además de los besos que Madonna compartió en el escenario con Spears y Aguilera, imágenes que terminaron convirtiéndose en uno de los momentos más recordados de la historia de los VMA.

Ahora, Madonna regresará al mismo escenario para inaugurar la ceremonia de 2026. Por el momento, MTV no ha revelado públicamente el repertorio ni los detalles específicos de la puesta en escena, por lo que cualquier expectativa sobre las canciones que interpretará permanece sin confirmación oficial.

Un regreso que coincide con un año importante para Madonna

El retorno de la cantante ocurre, además, durante una edición en la que lidera las nominaciones de los MTV VMAs. Madonna acumula 11 candidaturas, entre ellas Artista del Año, Video del Año por Confessions II – The Film y Canción del Año por “Bring Your Love”, su colaboración con Sabrina Carpenter.

La artista llega a la ceremonia con 19 victorias competitivas en los VMA y 20 premios en total si se incluye el Video Vanguard Award que recibió en 1986. En esta edición buscará ampliar ese registro.

No es la primera ocasión en la que Madonna encabeza las nominaciones del evento. La cantante también lideró las candidaturas en 1990, cuando obtuvo nueve por “Vogue”, y en 1998, cuando consiguió otras nueve por “Ray of Light” y “Frozen”.

La relación de Madonna con los VMA se remonta a la primera edición de los premios, celebrada en 1984. En aquella ceremonia interpretó “Like a Virgin”. Dos años después, en 1986, Madonna se convirtió en la primera artista femenina solista en recibir el Video Vanguard Award. A lo largo de los años también protagonizó otras actuaciones destacadas en el programa, entre ellas la presentación de “Express Yourself” en 1989, “Vogue” en 1990 y “Bye Bye Baby” en 1993. Su actuación de 2003 fue, hasta ahora, la última vez que subió al escenario de los VMA como intérprete.

Con 20 premios VMA y más de 80 nominaciones acumuladas durante su trayectoria, Madonna se mantiene entre las artistas con mayor presencia histórica en estos galardones.

Sigue leyendo:

·MTV VMA’s 2026: eliminan la categoría Mejor Rock para esta edición

·Shakira, Madonna, Justin Bieber y las estrellas que deslumbraron en el medio tiempo de la final del Mundial 2026

·Madonna rompe récord con su álbum “Confessions II”