Mejores aeropuertos de Estados Unidos en 2026: ranking de J.D. Power

Viajar en avión puede implicar largas filas, terminales congestionadas y vuelos llenos, pero la experiencia dentro de los aeropuertos de Estados Unidos parece estar mejorando. El J.D. Power 2026 North America Airport Satisfaction Study, publicado el 16 de septiembre, detectó un aumento de la satisfacción de los pasajeros en todas las categorías de aeropuertos analizadas. Las mejoras en las terminales, una señalización más clara y una oferta gastronómica cada vez más vinculada con las ciudades donde se encuentran fueron algunos de los factores que impulsaron el cambio.

Entre los aeropuertos con mayor volumen de pasajeros, Minneapolis-Saint Paul International Airport (MSP) volvió a ocupar el primer lugar, mientras que Tampa y Charleston encabezaron las categorías de aeropuertos grandes y medianos.

Minneapolis tiene el aeropuerto mejor valorado entre los más grandes

Minneapolis-Saint Paul International Airport obtuvo 684 puntos sobre 1,000 y quedó primero entre los llamados “mega airports” por tercer año consecutivo.

En esta categoría, J.D. Power incluye a los aeropuertos que reciben 33 millones de pasajeros o más por año.

El podio quedó así:

Minneapolis-Saint Paul International Airport (MSP): 684 puntos

Detroit Metropolitan Wayne County Airport (DTW): 663 puntos

Phoenix Sky Harbor International Airport (PHX): 642 puntos

Minneapolis no solo obtuvo la mejor calificación general. El aeropuerto informó que quedó en primer lugar en las siete dimensiones evaluadas por J.D. Power, entre ellas la facilidad para desplazarse por la terminal, las instalaciones, el personal, los restaurantes y los comercios.

El Aeropuerto Internacional Minneapolis-Saint Paul encabezó el ranking de satisfacción de pasajeros de J.D. Power entre los mega aeropuertos de Norteamérica en 2026. Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

Tampa lidera entre los aeropuertos grandes

En la categoría siguiente aparece uno de los aeropuertos más populares entre los viajeros que visitan Florida. Tampa International Airport (TPA) obtuvo 715 puntos, una calificación incluso superior a la registrada por Minneapolis, aunque ambos compiten en categorías diferentes.

El ranking de aeropuertos grandes quedó encabezado por:

Tampa International Airport (TPA): 715 puntos

Portland International Airport (PDX): 708 puntos

Dallas Love Field (DAL): 698 puntos

Esta categoría reúne aeropuertos que reciben entre 10 millones y 32.9 millones de pasajeros anuales.

Tampa suele destacarse por un diseño relativamente sencillo para el pasajero, distancias manejables dentro de la terminal y conexiones rápidas entre las áreas principales, características que ganan importancia en un momento en que numerosos grandes hubs estadounidenses atraviesan importantes obras de expansión.

Charleston tiene el mejor aeropuerto entre los medianos

La tercera categoría analizada por J.D. Power comprende aeropuertos que reciben entre 4.5 millones y 9.9 millones de pasajeros por año. Aquí, el primer puesto fue para Charleston International Airport (CHS), con 712 puntos.

Los tres primeros fueron:

Charleston International Airport (CHS): 712 puntos

Ontario International Airport (ONT): 705 puntos

Indianapolis International Airport (IND): 695 puntos

El resultado supone además un cambio importante: Indianápolis había liderado esta categoría durante los cuatro años anteriores, pero en 2026 descendió al tercer puesto.

Por qué los pasajeros están más satisfechos con los aeropuertos

Uno de los datos más interesantes del informe no está relacionado con un aeropuerto concreto, sino con la evolución general de las terminales estadounidenses.

En comparación con 2025, la satisfacción aumentó 14 puntos entre los mega aeropuertos, 13 puntos entre los grandes y 16 puntos entre los medianos.

J.D. Power atribuye buena parte de esa mejora a los grandes proyectos de infraestructura ejecutados durante los últimos años. Terminales renovadas, nuevas áreas de embarque, mejores sistemas de orientación y una mayor variedad de restaurantes y tiendas están comenzando a modificar la experiencia de quienes vuelan por Estados Unidos.

El estudio encontró que dos cuestiones aparentemente sencillas tienen una influencia especialmente importante: una señalización fácil de entender y un diseño que permita identificar claramente el lugar donde está situado el aeropuerto.

Los restaurantes locales también influyen

Los aeropuertos dejaron de ser espacios dominados exclusivamente por cadenas nacionales. Cada vez más terminales incorporan restaurantes, cafeterías y comercios representativos de su ciudad o región, y esa estrategia está teniendo un impacto positivo sobre la percepción de los viajeros.

La valoración del apartado de alimentos, bebidas y tiendas aumentó ocho puntos respecto del año anterior, aunque J.D. Power detectó que los mejores resultados aparecen cuando los establecimientos locales conviven con marcas nacionales conocidas.

Una mejor experiencia también hace que los viajeros gasten más

El informe detectó además una relación directa entre satisfacción y consumo dentro del aeropuerto. Los pasajeros que calificaron su experiencia como “perfecta” gastaron en promedio $47.60 dentro de la terminal, mientras que quienes consideraron que su experiencia fue simplemente aceptable gastaron $20.22 menos.

Sin embargo, solo alrededor del 12% de los viajes recibió la máxima valoración posible.

Cómo se hizo el ranking de los mejores aeropuertos de 2026

El estudio se elaboró a partir de 24,710 encuestas realizadas a residentes de Estados Unidos y Canadá que habían pasado recientemente por al menos un aeropuerto elegible. Las respuestas fueron recogidas entre julio de 2025 y julio de 2026.

J.D. Power evaluó siete aspectos principales de la experiencia:

Facilidad para desplazarse por el aeropuerto.

Confianza en el aeropuerto.

Instalaciones de la terminal.

Personal.

Experiencia de salida y acceso al aeropuerto.

Alimentos, bebidas y comercios.

Experiencia de llegada y transporte desde el aeropuerto.

Los resultados muestran que, incluso con volúmenes de pasajeros cercanos a máximos históricos, las inversiones que muchos aeropuertos estadounidenses realizaron durante años finalmente están comenzando a sentirse en la experiencia cotidiana de los viajeros.

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