Nueva York ofrece un reembolso de hasta $400 por estudiante: quiénes pueden recibirlo

Si pagaste matrícula universitaria, puedes recibir un reembolso de hasta $400 por estudiante en Nueva York. El beneficio primero se usa para cubrir el impuesto estatal que debas pagar.

Quién puede solicitar el crédito

Para obtenerlo, debes haber sido residente del estado de Nueva York durante todo el año al que corresponde tu declaración de impuestos.

Los gastos pueden ser por tus propios estudios, los de tu esposo o esposa, o los de una persona que incluyas como dependiente en tu declaración, como un hijo.

El beneficio cubre estudios de nivel universitario previo al posgrado. Los pagos por maestrías y otros estudios de posgrado quedan fuera.

Si los padres declaran a un estudiante como dependiente, son ellos quienes pueden solicitar el beneficio por sus gastos de matrícula.

El estudiante no puede reclamarlo también en una declaración propia. Si nadie lo declara como dependiente, puede solicitarlo por su cuenta cuando reúna las condiciones.

Qué gastos cuentan y cuáles quedan fuera

Se toma en cuenta el dinero pagado por la matrícula, es decir, el costo de inscribirse o asistir a la institución educativa.

También cuentan los pagos realizados con recursos de un programa estatal de ahorro educativo, como el plan 529 de Nueva York.

Debes descontar la parte cubierta por becas u otras ayudas que no tengas que devolver.

Por ejemplo, si la matrícula costó $8,000 y una beca te pagó $3,000, los gastos que puedes usar para este beneficio serían los $5,000 restantes que pagaste tú.

Los pagos de alojamiento, alimentos y otros gastos personales no cuentan.

Tampoco se incluyen libros, materiales, equipo ni actividades no académicas, aunque la escuela los exija.

Quedan excluidos los gastos que tu empleador te haya reembolsado.

Cómo funciona el reembolso

El crédito puede ser de hasta $400 por cada estudiante que cumpla las condiciones. La cantidad depende de los gastos de matrícula que califiquen.

Por ejemplo, si te corresponde un crédito de $400 y tu impuesto estatal es de $150, el crédito cubre esos $150 y los $250 restantes pueden devolverse.

Cómo reclamarlo al declarar impuestos

El trámite se realiza con el formulario IT-272, que se entrega junto con la declaración estatal.

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