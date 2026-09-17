Paramount estaría en negociaciones para no salir de California

Continúa el drama en Hollywood creado a partir de la posible fusión entre Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery. En medios se asegura que esta semana es crucial entre las negociaciones del conglomerado dirigido por David Ellison y las autoridades al frente de California.

Este miércoles 16 de septiembre, “TMZ” compartió un reporte en el que aseguran que la salida de Paramount de Los Ángeles se confirmará o se echará para atrás en las próximas 48 horas.

Fuentes cercanas a las negociaciones informaron a “TMZ” que para el pasado martes se tenía casi confirmado que el conglomerado traslada sus oficinas principales fuera de California, incluso apuntan a que se estaba a la espera del comunicado.

Sin embargo, ejecutivos de Paramount y representantes de la fiscalía general de California y de la alcaldía de Los Ángeles regresaron a negociar. “Hemos retomado una postura constructiva, pero aún nos encontramos en una situación crítica”, declaró la fuente a “TMZ”.

La misma persona consultada agregó: “No es una situación definitiva, pero las próximas 48 horas son cruciales”.

¿Por qué Paramount saldría de Los Ángeles?

El traslado de las oficinas principales de Paramount Skydance se convirtió en una posibilidad hace pocas semanas, cuando David Ellison, a través de representantes del conglomerado, amenazaron al fiscal general de California con esta acción si no se disponían a llegar a un acuerdo sobre la compra de Warner Bros. Discovery.

Rob Bonta, fiscal general de Los Ángeles, inició un proceso judicial contra Paramount alegando que la fusión con Warner incumple con la Ley Antimonopolio de Estados Unidos.

La intención de Paramount es poder llegar a un acuerdo con el fiscal antes de que inicie el juicio, el cual está programado para marzo del 2027. Además de querer ahorrarse el juicio, también quiere disminuir el tiempo de espera para poder cerrar el negocio valorado en $111,000 millones de dólares.

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