Wendy’s lanza el menú Baby Gorgeous: cómo pedirlo y ganar $10,000 en efectivo

Desde el 16 de septiembre, Wendy’s lanza el nuevo menú Baby Gorgeous de Lisa Barlow, inspirado en las preferencias de la estrella, que incluye nuggets, papas fritas y una Coca-Cola Light, disponible a través de la app y en DoorDash. La nueva promoción contempla sorteos y premios de hasta $10,000 en efectivo.

La presentación del nuevo menú está inspirada en el pedido favorito de la estrella de Real Housewives of Salt Lake City en Wendy’s, quien desde hace años ha manifestado ser fanática de la cadena.

Wendy’s se unió en colaboración con Bravo y la franquicia de Real Housewives para celebrar 20 años en pantalla, convirtiendo el pedido favorito de Barlow en esta nueva promoción.

El menú Baby Gorgeous de Lisa Barlow estará disponible solo en la app de Wendy’s y en DoorDash, y está compuesto por:

Nuggets de pollo de 10 piezas.

de 10 piezas. Papas fritas medianas, picantes y crujientes.

medianas, picantes y crujientes. Coca-Cola Light mediana (o la bebida de su elección).

mediana (o la bebida de su elección). Salsa barbacoa (o la salsa para mojar de su elección).

Premios de hasta 10,000 dólares

El lanzamiento viene acompañado de un sorteo: los clientes que pidan el menú de Barlow en la app de Wendy’s entre el 16 y el 30 de septiembre participarán automáticamente en el sorteo Baby Gorgeous.

Entre los premios para los participantes, según el sitio oficial de Wendy’s, destacan tarjetas de regalo de Wendy’s, merchandising de Bravo, artículos de viaje, productos de belleza, videos personalizados de Lisa Barlow y un gran premio en efectivo de $10,000. A continuación el detalles:

1 Gran Premio: Un cheque en efectivo por $10,000.

Un cheque en efectivo por $10,000. 5 Primeros Premios: Una maleta exclusiva seleccionada por el patrocinador más una tarjeta de regalo electrónica de Wendy’s de $10 (Valor total aproximado: $510 cada uno).

Una maleta exclusiva seleccionada por el patrocinador más una tarjeta de regalo electrónica de de $10 (Valor total aproximado: $510 cada uno). 5 segundos premios: Una herramienta Glam Everywhere , un bolso de marca y una tarjeta de regalo electrónica de Wendy’s de $10 (Valor Total Aproximado: $510 cada uno).

Una herramienta , un bolso de marca y una tarjeta de regalo electrónica de de $10 (Valor Total Aproximado: $510 cada uno). 5 Terceros Premios: Un shotski firmado por Lisa Barlow con certificado de autenticidad, un video personalizado de Lisa Barlow y una tarjeta de regalo electrónica de Wendy’s de $10 (Valor total aproximado: $260 cada uno).

Un firmado por Lisa Barlow con certificado de autenticidad, un video personalizado de Lisa Barlow y una tarjeta de regalo electrónica de de $10 (Valor total aproximado: $260 cada uno). 50 Cuartos Premios: Un vaso de colección, una caja de snacks y una tarjeta de regalo electrónica de Wendy’s de $10 (Valor total aproximado: $50 cada uno).

Un vaso de colección, una caja de snacks y una tarjeta de regalo electrónica de de $10 (Valor total aproximado: $50 cada uno). 50 quintos premios: Dijes con brillos exclusivos y una tarjeta de regalo electrónica de Wendy’s de $10 (Valor total aproximado: $30 cada uno).

Dijes con brillos exclusivos y una tarjeta de regalo electrónica de de $10 (Valor total aproximado: $30 cada uno). 50 Sextos Premios: Un par de antifaces para dormir y una tarjeta de regalo electrónica de Wendy’s de $10 (Valor total aproximado: $30 cada uno).

Un par de antifaces para dormir y una tarjeta de regalo electrónica de de $10 (Valor total aproximado: $30 cada uno). 250 Séptimos Premios: Una tarjeta de regalo electrónica de Wendy’s de $10 enviada mediante código digital.

Cómo participar en el sorteo de Wendy’s y Bravo

Uno de los atractivos es que los clientes no necesitan realizar ninguna compra para participar o ganar en este sorteo. Comprar un combo no aumenta tus posibilidades de llevarte los premios.

Sin embargo, hay opciones disponibles para probar tu suerte:

Opción 1: Participación Digital (Con compra)

Registro gratis: Descarga la app móvil de Wendy’s o entra en Wendys.com y únete al Programa de Recompensas de Wendy’s ( Wendy’s Rewards ) si aún no perteneces.

Descarga la app móvil de o entra en Wendys.com y únete al ( ) si aún no perteneces. Pide el combo: Haz el pedido de un Baby Gorgeous Meal desde la aplicación durante el periodo del sorteo (del 16 al 30 de septiembre).

Haz el pedido de un desde la aplicación durante el periodo del sorteo (del 16 al 30 de septiembre). Acumula participaciones: Obtendrás una Participación Digital por cada Baby Gorgeous Meal que pidas a través de la app.

Opción 2: Participación alternativa (Sin compra)

Escribe tus datos a mano: En una hoja de papel de 3″x5″, escribe tu nombre completo, dirección postal, fecha de nacimiento y correo electrónico. Prepara el envío: Introduce la hoja en un sobre escrito totalmente a mano, colócale el franqueo correspondiente y envíalo a la siguiente dirección:Wendy’s x Bravo Sweepstakes PO Box 7764, Melville, NY 11775-7764 Respeta las fechas límite: Tu sobre debe tener matasellos del 30 de septiembre de 2026 como máximo y debe ser recibido a más tardar el 7 de octubre de 2026.

Además, durante el Bravo Fan Fest de este otoño, los fanáticos podrán disfrutar de una experiencia de Wendy’s inspirada en los viajes de chicas de The Real Housewives, fusionando el universo de Bravo con el estilo característico de Baby Gorgeous.

El amarillo de los años 90 regresa a Wendy’s

Otro anuncio de Wendy’s tiene que ver con el regreso del icónico color amarillo usado en sus empaques durante la década de 1990.

Según un comunicado de la marca, citado por Today, el cambio abarcará envoltorios, recipientes para papas fritas, vasos y otros productos.

El cambio obedece a las peticiones de los clientes que durante años pidieron el regreso del color, por lo que la empresa decidió incorporarlo a los empaques de la marca, admitiendo que el amarillo forma parte de su historia.

Sigue leyendo:

.Wendy’s estrena el menú infantil “DC Rides” con 12 figuras coleccionables

.Wendy’s planea cerrar entre el 5% y el 10% de sus cerca de 6,000 restaurantes en EE.UU.

.Wendy’s relanza sus Tendys de pollo con seis nuevas salsas