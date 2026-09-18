Demócratas piden investigar denuncias sobre funcionarios del DHS que se harían pasar por votantes

Dieciocho senadores demócratas solicitaron este viernes una investigación independiente sobre una denuncia que señala que funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos estarían recibiendo instrucciones para hacerse pasar por votantes y acceder a información electoral en línea.

La solicitud fue presentada ante la Oficina del Inspector General del DHS después de que un informante federal denunciara presuntas irregularidades dentro de la Oficina de Detección de Fraude y Seguridad Nacional, perteneciente al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.

De acuerdo con la denuncia, los funcionarios estarían siendo instruidos para hacerse pasar por votantes como parte de la denominada “Iniciativa de Votantes Ilegales”, impulsada por la administración del presidente Donald Trump, reseñó la agencia de noticias EFE.

El informante también señaló que algunos empleados habrían recibido instrucciones para emitir certificaciones falsas con el propósito de acceder a información confidencial de votantes.

A estas acusaciones se suman señalamientos sobre supuestas cuotas de productividad.

Los legisladores indicaron que los funcionarios tendrían que revisar los datos de unas 40 personas al día y que parte de la información utilizada para esas verificaciones procedería de fuentes consideradas poco fiables y habría sido obtenida mediante métodos descritos como “manipulación”.

El senador demócrata por California Alex Padilla, principal miembro demócrata del Comité de Reglas y Administración del Senado, y el líder de la minoría demócrata, Chuck Schumer, encabezaron la petición para que el inspector general del DHS determine si las prácticas denunciadas ocurrieron y si vulneraron las leyes o los procedimientos de la agencia.

“Según el valiente denunciante federal que se presentó esta semana, los líderes de la agencia están ordenando a los funcionarios que violen las leyes y utilicen datos ‘mágicos’, todo al servicio de los intentos de Donald Trump por demostrar sus infundadas teorías conspirativas sobre fraude electoral”, afirmó Padilla.

El senador calificó las supuestas instrucciones como “un abuso de poder” y sostuvo que la Casa Blanca debe rendir cuentas ante el Congreso.

Los legisladores advirtieron además que las prácticas denunciadas podrían tener consecuencias para votantes elegibles y para determinados extranjeros con residencia legal en Estados Unidos.

En su petición, los demócratas pidieron a la OIG no solo determinar la veracidad de las acusaciones, sino también adoptar medidas preventivas mientras se desarrolla la investigación para evitar nuevas irregularidades o un uso indebido del personal y los recursos del DHS.

“La administración Trump está trabajando sin descanso para silenciar las voces de los votantes estadounidenses, y los demócratas están trabajando aún más para proteger las elecciones de nuestra nación. Debe haber una investigación inmediata y exhaustiva”, afirmó Schumer.

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