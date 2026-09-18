Las declaraciones de Raphinha sobre su futuro y renovación en el FC Barcelona

El delantero brasileño y actual capitán del FC Barcelona, Raphael Dias “Raphinha”, confirmó que ya existen las primeras conversaciones con la entidad catalana para ampliar su contrato más allá de junio de 2028.

En un adelanto de la entrevista concedida a la emisora RAC1, el internacional brasileño expresó sin tapujos su deseo de consolidar su futuro a largo plazo en la Ciudad Condal. “Viendo como he empezado la temporada, creo que me da por unos años más. Esto depende del club y del entrenador. Estaría muy contento de alargar mi contrato y ojalá termine mi carrera aquí. Hemos hablado un poco, nada oficial, pero hemos empezado a conversar”, declaró con rotundidad el futbolista, que llegó al club en el verano de 2022 procedente del Leeds United de la Premier League.

El atacante de 29 años atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera deportiva tras convertirse en el referente ofensivo de la plantilla entrenada por Hansi Flick, acumulando un registro de 11 goles en el vertiginoso arranque del presente curso.

La evolución de Raphinha en el vestuario azulgrana ha sido notable. En mayo de 2025, el atacante renovó su vínculo hasta 2028, aunque con el recelo personal de no saber en qué condiciones físicas llegaría a la treintena. “Cuando renové lo hice hasta el 2028 con la idea de que tendría 30 o 31 años y no sabía cómo llegaría físicamente. Estoy muy agradecido al Barcelona, se ha convertido en el club de mi vida, soy un aficionado más”, reflexionó el atacante.

Con 29 años cumplidos, Raphinha ha dado un salto cualitativo al asumir galones de liderazgo en el vestuario. Parte de su éxito goleador en este inicio de campaña responde a su reconversión táctica como delantero centro titular dentro de la pizarra de Flick, una demarcación inédita para un futbolista habituado a desempeñarse como extremo por banda o mediapunta.

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