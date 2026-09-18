Revelan el nombre de la hija Lady Gaga con Michael Polansky

Hace unos días se hizo oficial la llegada del primer hijo de Lady Gaga junto con Michael Polansky. Ahora se ha revelado el nombre de la bebé y su fecha de nacimiento.

Según una nota publicada por “TMZ”, la pequeña se llama Rose Bean Polansky y nació en la noche del 9 de junio de este año. Hay que recordar que la noticia de la primera hija de Gaga se dio gracias a unas fotos en la que se ve a la cantante caminando y cargándola.

“TMZ” obtuvo documentos del hospital donde fue atendido el parto de la cantante y actriz de 40 años. Según revelaron, Rose nació en el Centro Médico Cedars-Sinai de Los Ángeles, California, y el nacimiento fue atendido por el obstetra Robert Katz, quien es conocido por haber atendido a otras estrellas de Hollywood.

La primera aparición de Gaga con su hija generó debate en redes sociales, pues en ningún momento ella informó que estaba embarazada. Algunos aseguran que tuvo a su hija a través de una gestación subrogada, también conocida como vientre de alquiler. Una de sus últimas apariciones públicas durante el 2026 fue en el estreno de “The Devil Wears Prada 2”, en abril.

Aunque se hablaron sobre datos encontrados en el centro médico donde nació Rose y sobre el médico, no queda claro si Gaga fue la que tuvo al bebé, pues en las imágenes de abril no se veía embarazada.

Hay que recordar que Gaga y Polansky están comprometidos desde el 2024, pero nunca han celebrado su boda. Sin embargo, en algunas entrevistas la cantante llegó a expresar su deseo de formar una familia.

Ahora que “TMZ” ha obtenido datos sobre el parto en Los Ángeles, en redes sociales los fanáticos de Gaga están exponiendo sus teorías sobre la decisión de llamar a la niña Rose Bean. Algunos resaltan el gusto que la cantante ha expresado por esta flor, la que también tiene tatuada.

Según el medio estadounidense, también se dice que posiblemente eligió el Bean por el cantante y activista Carl Bean, quien también le ha servido como inspiración musical a lo largo de su carrera.

Por ahora, Gaga no ha hablado oficialmente sobre el nacimiento de Rose.

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