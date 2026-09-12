Jay Wheeler, Zhamira Zambrano y Aiunii llegan como invitados sorpresa al concierto de Aitana

Aitana continúa conquistando gran parte del mundo con su Cuarto Azul World Tour, aunque este viernes se presentó en uno de los lugares más especiales para ella, el Movistar Arena de Madrid, capital de su país natal. En este gran escenario, en el cual tuvo su primera presentación de cuatro, su invitado sorpresa fue el reguetonero Jay Wheeler, quien vivió un momento especial junto a su familia.

La cantante española presentó al boricua y el público inmediatamente respondió con una gran recepción, preparando el panorama para lo que venía después. Este dueto cautivó al público con la emotiva interpretación de “Duele un montón despedirme de ti“, el tema que grabaron en colaboración para el disco Cuarto Azul y en el que sus voces se compenetran bastante bien, dejando la evidencia tras su increíble presentación en vivo juntos. Parte de su interpretación se aprecia en el video compartido por el portal All Aitana.

Jay Wheeler y su familia disfrutan en la tarima del tema “Superestrella”

Aunque “Duele un montón despedirme de ti” es uno de los favoritos del álbum de Aitana, sin duda alguna, “Superestrella” supera esa barrera, siendo el más viral y producido por el público. De hecho, ese tema marcó un momento inolvidable para Jay Wheeler y su familia.

“Superestrella” significó un espectáculo escenográfico con Aitana bailando junto a los bailarines y los asistentes a su show. Sin embargo, en esta ocasión hubo un plus, cuando Jay Wheeler subió al escenario para bailar junto a su esposa Zhamira Zambrano y su hija Aiunii al ritmo de esta canción, brincando todos por la algarabía y la emoción. Las imágenes de la familia y Aitana disfrutando fueron compartidas en el Instagram de La Música.

Este sencillo obtuvo tanta popularidad que en algunas ocasiones fue interpretado justamente por Zhamira Zambrano, se volvió el himno oficial de la selección española, los actuales campeones del mundo y le hizo ganar el galardón de Mejor Euro-Song en la primera edición de los Premios Juventud efectuada en España, el pasado 3 de septiembre.

Aitana tendrá tres presentaciones más en el Movistar Arena de Madrid: este sábado, además del 14 y 15 de septiembre, para luego ir a la ciudad de Bilbao, previo a lo que será su llegada a Suramérica, iniciando en Bogotá el 16 de octubre.

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