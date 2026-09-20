Este estado de EE.UU. entrega cheques de $300: todavía hay tiempo para recibir el pago

Los residentes de Maine que todavía no han presentado su declaración estatal de impuestos de 2025 aún tienen tiempo para acceder a un pago único de $300. El estado estableció el 15 de octubre de 2026 como fecha límite para cumplir con uno de los principales requisitos del programa.

El llamado Affordability Payment Program comenzó a distribuir cheques a finales de julio de 2026 y está dirigido a residentes que cumplen determinados límites de ingresos.

La Legislatura de Maine aprobó $155.2 millones para financiar estos pagos, creados para devolver parte de los impuestos sobre ventas y consumos específicos a personas consideradas desproporcionadamente afectadas por estos gravámenes.

¿Quiénes pueden recibir el cheque de $300?

Para obtener el dinero es necesario presentar una declaración individual de impuestos de Maine correspondiente a 2025 como residente de tiempo completo.

La declaración debe entregarse a más tardar el 15 de octubre de 2026.

Además, el contribuyente no puede ser elegible para aparecer como dependiente en la declaración de impuestos de otra persona.

También debe cumplir con los límites establecidos de ingreso bruto ajustado federal.

Las parejas casadas que presentan una declaración conjunta y los cónyuges sobrevivientes que califican deben tener ingresos inferiores a $100,000.

El límite es de menos de $75,000 para quienes declaran como cabeza de familia y de menos de $50,000 para solteros o personas casadas que presentan su declaración por separado.

El pago llegará automáticamente por correo

Quienes cumplan todos los requisitos no necesitan solicitar el cheque por separado. Maine Revenue Services (MRS) envía automáticamente los pagos de $300 en papel utilizando la dirección postal registrada en la declaración estatal de impuestos de 2025.

Los contribuyentes pueden consultar en línea tanto su elegibilidad como el estado de su pago.

Si después de confirmar que califican transcurren seis semanas sin recibir el cheque, pueden comunicarse con la línea de asistencia del programa al (207) 624-9924 para iniciar el proceso de reemisión.

En el caso de una pareja que presentó conjuntamente, no se entrega un solo cheque de $600. Cada cónyuge que sea elegible recibe su propio pago de $300 emitido exclusivamente a su nombre.

El cheque no se utilizará para cubrir deudas estatales

El pago tampoco constituye un adelanto de los impuestos sobre los ingresos.

El portal de Maine Revenue Services señala que no puede retenerlo para compensar deudas que el beneficiario tenga con esa dependencia o con otras agencias estatales.

Además, el cheque no está sujeto al impuesto estatal sobre los ingresos de Maine.

Sin embargo, podría estar sujeto a impuestos federales.

Si el Servicio de Impuestos Internos (IRS) lo considera gravable y se incluye en el ingreso bruto ajustado federal de 2026 o 2027, el contribuyente podrá restar esa cantidad en su declaración estatal correspondiente.

Por ello, aunque los primeros pagos comenzaron a enviarse en julio, quienes todavía no hayan presentado su declaración de 2025 conservan la oportunidad de cumplir con ese requisito antes del 15 de octubre y, si reúnen las demás condiciones, recibir los $300.

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