Este estado entrega reembolsos de hasta $500: cómo saber si tienes un pago pendiente

Contribuyentes del estado de Georgia que cumplen determinados requisitos pueden recibir un reembolso de impuestos de hasta $500 gracias a una medida aprobada este año. Quienes todavía tengan dudas sobre su pago pueden consultar su estatus directamente por internet.

El gobernador Brian Kemp firmó el 20 de marzo de 2026 la ley HB 1000, que autorizó un nuevo reembolso financiado con el superávit fiscal del estado.

El Departamento de Ingresos de Georgia informó que ya comenzó a emitir los pagos correspondientes a los contribuyentes elegibles.

¿Quiénes pueden recibir el reembolso?

Para calificar, el contribuyente debe haber presentado sus declaraciones individuales de impuestos de Georgia correspondientes a 2024 y 2025 dentro del plazo establecido.

El Departamento de Ingresos señala como fecha límite el 15 de abril de 2025 o el 15 de octubre de 2025 para quienes recibieron una extensión.

Además, la persona debe haber tenido una obligación tributaria correspondiente al año fiscal 2024.

El programa puede beneficiar a residentes de Georgia, residentes de parte del año y no residentes, siempre que cumplan con las demás condiciones establecidas.

Los pagos pueden alcanzar los $500

La cantidad que recibe cada persona depende principalmente de su estado civil tributario y de su obligación fiscal.

El reembolso máximo es de $250 para contribuyentes solteros y personas casadas que presentan su declaración por separado.

Quienes declararon como cabeza de familia pueden recibir hasta $375, mientras que las parejas casadas que presentan una declaración conjunta pueden obtener un máximo de $500.

Esto significa que los $500 no corresponden automáticamente a todos los contribuyentes elegibles, sino que representan el máximo disponible para quienes presentan conjuntamente y reúnen las condiciones del programa.

¿Cómo saber si tienes un pago pendiente?

El Departamento de Ingresos de Georgia cuenta con una herramienta en línea denominada ‘Check Your Surplus Tax Refund’, disponible las 24 horas, que permite revisar tanto la elegibilidad como el estado del reembolso.

Para utilizarla es necesario proporcionar el número de Seguro Social (SSN) o el Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN), además del ingreso bruto ajustado federal que aparece en la declaración individual de impuestos de Georgia correspondiente a 2024.

En el formulario 500, esa cantidad aparece en la línea 16, mientras que quienes utilizaron el formulario 500EZ deben consultar la línea 4.

El estado actualiza cada noche la información disponible en el sistema.

Además, advierte que los representantes del centro de llamadas únicamente pueden proporcionar los mismos datos que aparecen en la herramienta en línea.

El dinero puede llegar por depósito o cheque

La forma de recibir el reembolso depende de las instrucciones proporcionadas por cada contribuyente en su declaración regular de impuestos.

Por ello, el dinero puede ser enviado mediante depósito directo o a través de un cheque, según corresponda.

El Departamento de Ingresos también recomienda no llamar únicamente para preguntar por el estado del pago, debido al elevado volumen de llamadas.

Si la información del contribuyente es correcta y considera que cumple los requisitos, pero todavía no aparece un pago, la dependencia aconseja volver a consultar posteriormente, ya que el sistema se actualiza diariamente.

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