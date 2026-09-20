Padres mayores sacan $2,654 al año de sus recursos para ayudar a sus hijos y nietos

Nueve de cada 10 abuelos en Estados Unidos brindan apoyo financiero a sus hijos y nietos, con un gasto promedio de $2,654 al año, según AARP. La ayuda puede extenderse a distintos gastos familiares y convertirse en una carga importante cuando se realiza de forma constante, especialmente para quienes dependen de ahorros o ingresos fijos durante el retiro.

El apoyo familiar representa mucho más que una transferencia ocasional. AARP calcula que los abuelos aportan $172,000 millones anuales en ayuda financiera directa a sus nietos, además de unos $731,000 millones en cuidados no remunerados. Para quienes dependen de sus ahorros o de un ingreso fijo, dar estos apoyos sin establecer límites reduce su dinero disponible para vivienda, salud, emergencias y retiro.

Más padres jóvenes buscan ayuda económica

El BMO Real Financial Progress Index reportó que 37% de los padres con niños pequeños espera recibir ayuda económica de sus propios padres o abuelos durante el próximo año. Entre ellos, 47% anticipa recibir este dinero para gastos cotidianos, 43% espera cuidado infantil gratuito o apoyo para pagarlo y 26% prevé aportaciones a una cuenta 529 u otro ahorro para el futuro de sus hijos.

El respaldo familiar ofrece alivio, especialmente ante los costos crecientes de vivienda, alimentos y cuidado infantil. BMO señaló que los padres con familiares cercanos ahorran, en promedio, $1,915 al año en cuidado infantil y $1,443 en alimentos. Pero cuando ese dinero sale de los recursos de una generación mayor, puede convertirse en un sacrificio para los abuelos.

Además, no todos los padres mayores tienen el mismo margen financiero.

El costo puede llegar a la jubilación

AARP encontró que 90% de los abuelos brinda alguna clase de ayuda económica a sus nietos y una cuarta parte afirma que esto les representa un sacrificio. Los $2,654 se refieren al gasto promedio anual de cada abuelo para todos sus nietos combinados, no a cada nieto.

Otra encuesta, realizada por TheSeniorList, indicó que 11% de los abuelos retiró dinero de ahorros o cuentas de jubilación para ayudar económicamente a su descendencia. Ese dato no proviene de AARP y, aunque no es una generalidad, alerta sobre el riesgo de financiar gastos familiares con recursos destinados al retiro.

Retirar fondos de una cuenta de jubilación puede reducir el saldo disponible, eliminar rendimientos futuros e incluso generar impuestos o penalizaciones, según el tipo de cuenta y la edad de quien hace el retiro.

Una ayuda de $24,000 en un año

El problema se agrava cuando no existe un límite. Bloomberg relató el caso de Haron Marlee, terapeuta semijubilada de 59 años, quien gastó $24,000 en un año para ayudar a su hija adulta y a sus nietos con pañales, gasolina, seguro de auto y otras necesidades.

“Esas cargas cambiaron fundamentalmente mis finanzas y mis planes de jubilación”, declaró Marlee a Bloomberg. El testimonio ilustra la disyuntiva entre resolver una urgencia familiar presente aun cuando eso implique postergar o debilitar la seguridad financiera personal.

Laura L. Carstensen, directora fundadora del Stanford Center on Longevity, señaló que los costos de vivienda, deuda estudiantil y gastos de crianza han retrasado la independencia económica de muchos adultos jóvenes. Describió esa transición como “lanzamientos escalonados”, en lugar de una salida definitiva del hogar paterno al terminar los estudios.

“Los hijos o nietos pueden ser como una llave que gotea”, advirtió Carstensen. “Sin un marco claro sobre cómo se les ayudará y cuáles son los límites, se vuelve muy difícil detenerse”, afirmó a Bloomberg.

Cómo ayudar a tus hijos sin vaciar tus ahorros

Antes de ofrecer dinero de manera recurrente, conviene definir un monto, una duración y el objetivo del apoyo. Una conversación clara sobre los límites financieros puede evitar que una ayuda voluntaria termine convirtiéndose en una obligación permanente.

La familia debe partir de una pregunta incómoda pero necesaria: ¿qué puedes perder como adulto mayor al ayudar a tu familia?

Establece un máximo mensual o anual que no afecte renta, medicamentos, deudas ni fondo de emergencia

Paga directamente un gasto concreto (guardería, seguro o matrícula) en vez de entregar efectivo sin un objetivo definido

Define si el dinero será un regalo o un préstamo y fija cuándo terminará el apoyo

Evita retirar recursos de jubilación sin revisar impuestos, penalizaciones y el efecto de largo plazo

Considera apoyo no monetario, como cuidado infantil con horarios claros, ayuda para trámites o preparación de un presupuesto

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el costo financiero de ayudar a tus hijos o nietos

¿Cuánto dinero dan los abuelos a sus nietos?

AARP reportó un promedio de $2,654 anuales por abuelo para todos sus nietos combinados. La cantidad cambia según el ingreso, el número de nietos y el tipo de ayuda.

¿Cuántos abuelos ayudan económicamente a su familia?

Nueve de cada 10 abuelos encuestados por AARP dijeron brindar alguna forma de apoyo financiero. Una cuarta parte señaló que esa ayuda implica sacrificios.

¿Puede afectar la jubilación ayudar a hijos o nietos?

Sí. El riesgo aumenta si el apoyo te obliga a retirar ahorros, usar cuentas de retiro o posponer gastos esenciales. TheSeniorList halló que 11% de los abuelos encuestados retiró dinero de ahorros o cuentas de jubilación.

¿Qué tipo de ayuda es más frecuente para los padres jóvenes?

BMO identificó efectivo para gastos diarios, cuidado infantil gratuito o subsidiado y aportaciones a cuentas de educación o ahorro para hijos.

Conclusión

La red familiar puede ser un salvavidas para padres jóvenes, pero no debería dejar sin protección a quienes ya se acercan o viven la jubilación. Si los gastos de vivienda, cuidado infantil y alimentos siguen obligando a pedir ayuda a los padres mayores, establecer topes y plazos será clave para que la solidaridad familiar no se convierta en una deuda financiera heredada.

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