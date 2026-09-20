Partidos, horarios y dónde ver de la Semana 2 de la NFL 2026 este domingo 20 de septiembre

La temporada 2026 de la NFL continúa este domingo 20 de septiembre con la disputa de 14 partidos correspondientes a la Semana 2.

La cartelera arrancará a partir de la 1:00 PM (hora del Este / ET) con un bloque masivo de ocho encuentros simultáneos, continuará en la ventana vespertina con duelos clave y concluirá en el horario estelar con el choque de Sunday Night Football entre Indianapolis Colts y Kansas City Chiefs.

Para los aficionados en Estados Unidos, la cobertura televisiva estará distribuida entre las principales cadenas nacionales (CBS, FOX, NBC y Telemundo), además de las opciones de transmisión en streaming a través de Paramount+, Peacock, NFL+, la app de FOX Sports y la cobertura fuera de mercado mediante NFL Sunday Ticket en YouTube TV.

Partidos de este domingo 20 de septiembre

Horario de la 1:00 PM ET

Pittsburgh Steelers vs. New England Patriots

New Orleans Saints vs. Baltimore Ravens

Cincinnati Bengals vs. Houston Texans

Philadelphia Eagles vs. Tennessee Titans

Minnesota Vikings vs. Chicago Bears

Carolina Panthers vs. Atlanta Falcons

Green Bay Packers vs. New York Jets

Cleveland Browns vs. Tampa Bay Buccaneers

Horario desde 4:00 PM a 4:25 PM ET

Las Vegas Raiders vs. Los Angeles Chargers

Jacksonville Jaguars vs. Denver Broncos

Washington Commanders vs. Dallas Cowboys

Miami Dolphins vs. San Francisco 49ers

Seattle Seahawks vs. Arizona Cardinals

Sunday Night Football (8:20 PM ET)

Indianapolis Colts vs. Kansas City Chiefs

Monday Night Football (Lunes 21 de septiembre 8:15 PM ET)

Los Angeles Rams vs. NY Giants

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