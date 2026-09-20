Partidos, horarios y dónde ver de la Semana 2 de la NFL 2026 este domingo 20 de septiembre
Para los aficionados en Estados Unidos, la cobertura televisiva estará distribuida entre las principales cadenas nacionales
La temporada 2026 de la NFL continúa este domingo 20 de septiembre con la disputa de 14 partidos correspondientes a la Semana 2.
La cartelera arrancará a partir de la 1:00 PM (hora del Este / ET) con un bloque masivo de ocho encuentros simultáneos, continuará en la ventana vespertina con duelos clave y concluirá en el horario estelar con el choque de Sunday Night Football entre Indianapolis Colts y Kansas City Chiefs.
Para los aficionados en Estados Unidos, la cobertura televisiva estará distribuida entre las principales cadenas nacionales (CBS, FOX, NBC y Telemundo), además de las opciones de transmisión en streaming a través de Paramount+, Peacock, NFL+, la app de FOX Sports y la cobertura fuera de mercado mediante NFL Sunday Ticket en YouTube TV.
Partidos de este domingo 20 de septiembre
Horario de la 1:00 PM ET
- Pittsburgh Steelers vs. New England Patriots
- New Orleans Saints vs. Baltimore Ravens
- Cincinnati Bengals vs. Houston Texans
- Philadelphia Eagles vs. Tennessee Titans
- Minnesota Vikings vs. Chicago Bears
- Carolina Panthers vs. Atlanta Falcons
- Green Bay Packers vs. New York Jets
- Cleveland Browns vs. Tampa Bay Buccaneers
Horario desde 4:00 PM a 4:25 PM ET
- Las Vegas Raiders vs. Los Angeles Chargers
- Jacksonville Jaguars vs. Denver Broncos
- Washington Commanders vs. Dallas Cowboys
- Miami Dolphins vs. San Francisco 49ers
- Seattle Seahawks vs. Arizona Cardinals
Sunday Night Football (8:20 PM ET)
- Indianapolis Colts vs. Kansas City Chiefs
Monday Night Football (Lunes 21 de septiembre 8:15 PM ET)
- Los Angeles Rams vs. NY Giants
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