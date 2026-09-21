Fallas técnicas paralizan cientos de vuelos en Nueva York en plena llegada de líderes a la ONU: “Es un problema grave”

Cientos de vuelos fueron cancelados este lunes en el noreste de Estados Unidos debido a una falla técnica en una instalación de control de tráfico aéreo en Filadelfia, que provocó interrupciones durante varias horas en los tres principales aeropuertos del área de Nueva York, en plena llegada de líderes extranjeros para la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El problema afectó las operaciones en los aeropuertos John F. Kennedy, LaGuardia y Newark, además de los vuelos con destino a Filadelfia.

El administrador de la Administración Federal de Aviación, Brian Bedford, explicó que un circuito principal de comunicaciones de la instalación de control aéreo en Filadelfia dejó de funcionar durante la mañana.

La situación se complicó cuando la FAA detectó que la línea de fibra óptica utilizada como respaldo también había sido cortada durante trabajos de construcción en un punto entre New Brunswick y Newark, Nueva Jersey.

La combinación de ambas fallas obligó a restringir el tráfico aéreo en una de las zonas con mayor movimiento de Estados Unidos. A primera hora de la tarde, algunos vuelos comenzaron a reanudarse en LaGuardia y Filadelfia, aunque la FAA advirtió que los retrasos continuarían durante el resto del día.

El impacto se produjo mientras Nueva York recibe a numerosos mandatarios y funcionarios extranjeros que participarán en la Asamblea General de la ONU. Pese a las interrupciones, el vuelo del presidente Donald Trump despegó de Washington D. C. con destino a Nueva York de acuerdo con el horario previsto.

Bedford señaló que la FAA trabaja para restablecer las comunicaciones mediante la instalación de un nuevo circuito en la línea principal, mientras sus equipos reparan el cableado de respaldo.

“Es un problema grave”, afirmó Bedford, de acuerdo con un video difundido por un reportero especializado en transporte de CBS News. El funcionario indicó que la reparación de la fibra óptica podría tardar alrededor de 13 horas, aunque no ofreció un plazo definitivo para la recuperación completa del servicio.

La falla se produjo en la misma instalación de la FAA en Filadelfia que estuvo relacionada con importantes interrupciones en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty durante la primavera de 2025. El circuito principal que presentó la avería será sustituido como parte del proceso de modernización del sistema nacional de control de tráfico aéreo de Estados Unidos.

Las interrupciones también llevaron a algunas aerolíneas a ofrecer cambios de vuelos sin cargos adicionales a los pasajeros afectados. La jornada coincidió además con el inicio de pruebas de un nuevo sistema informático de la FAA basado en inteligencia artificial, diseñado para ayudar a anticipar conflictos de horarios y problemas meteorológicos y facilitar la gestión de rutas por parte de los controladores.

Sin embargo, la nueva herramienta comenzó a probarse únicamente en el área de Washington D.C., por lo que la FAA no la relacionó con las fallas que provocaron las interrupciones en Nueva York, Nueva Jersey y Filadelfia.

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