Gianni Infantino retira su polémica propuesta comercial y propone reformas en la FIFA

En una carta enviada a las 211 asociaciones miembro y al Consejo de la FIFA a la que tuvo acceso EFE, el presidente del organismo Gianni Infantino anunció el retiro definitivo de la propuesta para dar cabida a inversores minoritarios en una sociedad comercial del ente rector del fútbol mundial.

En su escrito, Infantino matizó que la iniciativa descartada buscaba captar recursos adicionales para el desarrollo futbolístico sin comprometer la autoridad deportiva ni el control de la organización. “Reconozco que, al faltar el contexto completo, esto suscitó inquietud y dio la impresión de que ya se habían tomado decisiones. No era así. Seguía siendo una propuesta y ahora ha sido retirada y no seguirá adelante”, argumentó el presidente, remarcando que “los procesos democráticos, la independencia y la autoridad deportiva de la FIFA nunca estuvieron en venta ni lo estarán jamás”.

“En mis conversaciones privadas con dirigentes de confederaciones y presidentes de las federaciones miembro, hemos hablado del futuro de la FIFA, de nuestras aspiraciones comunes y de cómo deben elaborarse y examinarse los grandes proyectos. Les agradezco su franqueza. Sus perspectivas han contribuido a dar forma a las propuestas que les presento hoy. El fútbol es para todos, en todas partes. La FIFA pertenece por igual a sus 211 federaciones miembro. La legitimidad de la FIFA se basa en que todas las federaciones miembros tienen la misma voz, independientemente de su tamaño, sus recursos o su fuerza comercial”, afirmó Infantino.

“Durante mi presidencia, hemos fortalecido la FIFA, aumentado sus ingresos y ampliado su capacidad para invertir en el fútbol. Este ha sido un logro colectivo. Nuestro objetivo común es traducir ese progreso en un mayor apoyo al desarrollo y a la solidaridad, de forma más sostenible, para que todas las federaciones miembro puedan acceder a más recursos destinados a mejorar sus instalaciones, fortalecer sus competiciones, formar a jugadores y entrenadores y crear más oportunidades para practicar el fútbol”, subraya Infantino.

El presidente de la FIFA apunta además que “la reciente propuesta exploraba si una inversión minoritaria en una sociedad comercial controlada por la FIFA podría generar recursos adicionales para ese fin. No contemplaba renunciar al control de la FIFA ni a su autoridad sobre las decisiones deportivas”.

Tras el malestar e inquietud generados por la filtración del proyecto antes de concluir el proceso institucional, el dirigente ítalo-suizo reconoció errores en la comunicación e inició un proceso de consulta directa para reformar el modelo de gobernanza de la institución.

Ante el ambiente convulso posterior a la culminación del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, el jefe de la FIFA propuso dos medidas concretas para reestructurar la toma de decisiones: encargar una evaluación externa e independiente sobre el marco de gobernanza actual y abrir una consulta estructurada con confederaciones y federaciones miembro.

El debate abarcará propuestas sobre el peso institucional del Bureau, del Consejo y del Congreso, así como un incremento en la transparencia financiera. Las primeras iniciativas formales recibidas por los afiliados se examinarán en el próximo Consejo de la FIFA fijado para el 15 de octubre de 2026.

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