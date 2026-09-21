ICE deja de mostrar en su sistema a miles de detenidos con órdenes finales de deportación

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos dejó de mostrar públicamente la ubicación de miles de inmigrantes detenidos que tienen órdenes finales de deportación, un cambio no anunciado que dificulta a abogados y familiares conocer su paradero y podría complicar recursos legales de última hora.

La medida entró en vigor el 15 de septiembre, cuando ICE retiró a esos detenidos de su sistema de localización en línea, de acuerdo con tres funcionarios y exempleados de la agencia consultados por The Associated Press bajo condición de anonimato.

Varios abogados también confirmaron a AP que sus clientes desaparecieron del sistema durante esta semana, mientras que la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración alertó a sus miembros sobre el cambio.

Casi 16,000 con orden definitiva de expulsión

La práctica se aplica a personas que recibieron una orden definitiva de expulsión de un tribunal de inmigración. Casi 16,000 personas detenidas e ingresadas en centros de ICE durante julio tenían este tipo de órdenes, más de un tercio del total de detenciones registradas ese mes, según datos de ICE obtenidos por el Deportation Data Project de la Universidad de California en Berkeley y UCLA.

ICE no anunció públicamente el cambio y, en una respuesta enviada a AP, la agencia no confirmó ni negó que hubiera retirado a los detenidos del localizador. La dependencia señaló que está dando prioridad a las personas con órdenes finales de expulsión, mientras enfrenta un número histórico de órdenes judiciales que bloquean deportaciones individuales.

Para los abogados de inmigración, la modificación puede tener consecuencias sobre la posibilidad de contactar a sus clientes y presentar recursos antes de una deportación. Greg Chen, director sénior de relaciones gubernamentales de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, afirmó que las familias pueden llegar a pensar que sus allegados ya fueron deportados cuando en realidad los llevaron a otra instalación.

El Departamento de Seguridad Nacional, organismo del que depende ICE, sostiene que las personas con órdenes definitivas ya recibieron el debido proceso. Generalmente, esto ocurre después de que un juez de inmigración ordena la expulsión y la decisión es confirmada en apelación o no es apelada.

Sin embargo, una orden definitiva no elimina todas las vías legales disponibles. Los detenidos todavía pueden solicitar la reapertura de sus casos o presentar recursos de hábeas corpus para cuestionar su detención. Jueces federales han ordenado en miles de casos la liberación de detenidos o la celebración de audiencias para determinar si corresponde concederles libertad bajo fianza.

A principios de julio, los centros de detención de ICE albergaban a más de 65,000 personas. Michelle Mendez, directora legal del Proyecto Nacional de Inmigración, estimó que alrededor de 30% de ellas probablemente tenía órdenes definitivas de deportación.

Además, algunos detenidos con órdenes finales tienen protecciones legales que impiden su expulsión a determinados países debido al riesgo de tortura o persecución. Otros enfrentan la posibilidad de ser enviados a terceros países con los que no tienen vínculos, por lo que sus abogados consideran especialmente importante poder localizarlos y presentar impugnaciones.

El sistema de localización de detenidos de ICE fue creado en 2010 para permitir que familiares, abogados y otras personas buscaran a inmigrantes bajo custodia. Aunque desde hace años ha recibido críticas por información incompleta o desactualizada, varios abogados consultados por AP señalaron que la exclusión específica de personas con órdenes definitivas constituye un cambio sin precedente aparente.

Atenas Burrola Estrada, subdirectora de programas del Amica Center for Immigrant Rights, afirmó que los 17 clientes de la organización que tenían órdenes finales habían desaparecido del sistema hasta el lunes.

Entre los afectados también están ocho hombres somalíes detenidos en la base militar estadounidense de Guantánamo, Cuba, de acuerdo con My Khanh Ngo, abogada de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles. Sostuvo que la imposibilidad de localizar a un detenido puede dificultar que sus representantes informen a los tribunales antes de que se ejecute una deportación.

La medida no alcanza, de acuerdo con las fuentes citadas por AP, a los detenidos recluidos en un centro de Adelanto, California, ni a quienes permanecen en instalaciones temporales de Minneapolis, Nueva York o los suburbios de Chicago. En esos lugares, jueces han ordenado a ICE incluir a los detenidos en el sistema de localización poco después de su llegada como parte de litigios relacionados con las condiciones de detención.

Sigue leyendo:

• Exiliados piden a EE.UU. proteger a los venezolanos y no “perseguirlos” tras disparos de ICE

• DHS afirma que investiga los disparos de ICE contra migrante venezolano en Texas

• Agente de ICE se declara inocente de mentir al FBI sobre tiroteo de un venezolano en Minneapolis