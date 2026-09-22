Alejandra Guzmán demandó a un médico que la tocó sin pedir permiso

Alejandra Guzmán apareció nuevamente ante sus seguidores con una radiografía en la mano y varias aclaraciones sobre el accidente que sufrió durante un concierto en Veracruz.

La cantante mexicana confirmó que ya recibió atención médica, mostró que puede caminar y también reveló que tomó acciones legales por unas declaraciones que, según su versión, la estaban perjudicando.

“Hola, muy buenos días a todos. A todos mis fans divinos que me han hablado, a todos los que están preocupados”, expresó al comenzar el mensaje. Guzmán explicó que después del incidente acudió al médico y pudo descansar mientras disminuía la inflamación.

“Ya fui al doctor, ya descansé, ya se me desinflamó”, afirmó mientras enseñaba la radiografía correspondiente a la lesión.

Guzmán cuestiona lo ocurrido en el hospital

La cantante también relató una situación que, de acuerdo con su versión, ocurrió cuando llegó al hospital. Según explicó, un hombre intentó moverle la pierna antes de que se realizaran los estudios necesarios para conocer con precisión el alcance de la lesión.

“Hay un tipo que llegó al hospital a quererme mover la pierna sin permiso de nadie, eh, sin las placas”, contó. Guzmán añadió que después llegó otro médico para atenderla y señaló que ese profesional había estado presente en el concierto.

La artista aprovechó, además, para responder a las versiones que comenzaron a circular sobre su estado y pidió a sus seguidores que no creyeran determinada información. En ese contexto aseguró que había emprendido una acción legal.

“No le crean”, afirmó antes de añadir: “Ya le mandé una demanda por estar difamando y diciendo y lastimándome”.

Alejandra Guzmán no detalló contra quién presentó exactamente esa demanda ni en qué etapa se encuentra el procedimiento. Por eso, sus declaraciones no permiten establecer que la acción legal esté dirigida contra el médico que la atendió, pese a que ambos asuntos aparecen vinculados dentro de su relato.

Quiere volver a cantar en Veracruz

Más allá de la controversia, la cantante quiso transmitir tranquilidad sobre su recuperación: “Gracias, gracias a todos y gracias a Dios porque estoy bien”, manifestó.

Incluso mostró que podía desplazarse después de recibir atención médica: “Estoy completa, estoy caminando. Mírenme. ¡Uuuh!”.

Su intención es regresar a Veracruz cuando las condiciones se lo permitan: “Voy a ir muy pronto, en cuanto pueda, y voy a cantar, que es lo que mejor sé hacer”, aseguró. Eso sí, reconoció que tendrá que modificar la intensidad de sus movimientos mientras avanza en su recuperación: “Y la bailada la voy a tener que dejar más tranquila”.

Guzmán cerró su mensaje fiel a su estilo: “Pero de que hay Alejandra, hay Alejandra y para mucho tiempo. ¡Que viva el rock!”.

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