Alejandra Guzmán sale del hospital tras sufrir una lesión en su cadera en pleno concierto

La cantante mexicana Alejandra Guzmán sufrió una luxación de cadera durante su concierto en Veracruz, México, por lo que tuvo que ir de urgencia al hospital.

La artista se presentó en el World Trade Center, ubicado en Boca del Río. Mientras interpretaba su canción “Más Buena”, un tema que canta a dúo junto con Gloria Trevi, Guzmán hizo un movimiento con su pierna que le causó una inesperada lesión en su cadera.

Los bailarines de la cantante la ayudaron a ponerse de pie e intentó continuar con su concierto. Sin embargo, poco después Alejandra Guzmán se dio cuenta de que no podría seguir con el show y que debía ser revisada por un médico de manera urgente.

“Perdón pero se me salió la cadera, perdónenme pero se me salió la cadera, sí…”, dijo al micrófono.

Alejandra Guzmán fue trasladada hasta un centro de salud donde el equipo médico le puso la cadera en su lugar y la artista no presentó mayor inconveniente de salud. Incluso, desde el hospital, el equipo grabó un mensaje de la artista en el que se mostraba de muy buen humor tras la lesión que sufrió.

En el video las auxiliares sanitarias pidieron a la artista que interpretara una de sus canciones. Alejandra Guzmán accedió a cantar su tema “Cuidado con el corazón” y, haciendo gala de su sentido del humor, decidió modificar la letra para adaptarla a la situación que vivió con la lesión en su cadera.

“Tengo cuidado con el corazón, con el titanio y todo lo demás, alzas la pata y se te puede falsear…”, cantó la artista divertida.

En ese momento la interprete pidió disculpas a sus fans ya que no pudo terminar su concierto. “Híjole mano, lo siento, Veracruz, (me tocará regresar) muy pronto”.

Tras el incidente que sufrió, la cantante ya fue dada de alta, de acuerdo con un video difundido por el reportero Moisés Casab. En el video se observa a la artista saliendo del hospital y saludando a algunos fans que se encontraban afuera esperándola.

“Para terminar esto, pero ya me metieron mi cadera. Gracias, híjole, es que se me zafó, pero nada se rompió”, dice Alejandra Guzmán a los fans que se encontraban esperándola.

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