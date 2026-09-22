El error al congelar verduras que arruina tus platos (y los trucos de chef para evitarlo)

Más allá de conservar los alimentos para consumirlos en otro momento, preservar la calidad, la textura y el sabor son clave. Una reconocida chef propone tres métodos para conservar los vegetales: congelarlos crudos, escaldarlos o cocinarlos previamente al horno. La elección permite preservar mejor el sabor, el color y el uso posterior de cada alimento.

Para muchos, congelar alimentos no es la mejor opción porque se pierde la mitad de sus características. Sin embargo, la chef Paloma Colás ofrece las técnicas para no solo congelar, sino aprovechar al máximo los ingredientes para que le den un toque de frescura a tu comida.

La creadora de contenido culinario basa su éxito en tres formas de congelar: cruda, escaldada y horneada, las cuales combina con recetas de alimentos procesados y triturados.

Verduras que se congelan crudas

Cortar y congelar en crudo vegetales como el pimiento o la cebolla ahorra tiempo en la cocina y conserva su utilidad para guisos y salteados. Crédito: Shutterstock

Verduras como el pepino, la cebolla, el pimiento, la calabaza y el calabacín se deben congelar crudas. Esto garantiza que puedan durar entre un mes y cuatro meses, según el caso.

Pepino: Puede durar hasta 1 mes congelado. La chef recomienda congelarlo siempre pelado, en trozos y preferiblemente sin semillas. A la hora de descongelarlo, puede ser en el refrigerador o utilizándolo directamente congelado. Solo se recomienda para cremas frías como el gazpacho .

Puede durar hasta congelado. La chef recomienda congelarlo siempre pelado, en trozos y preferiblemente sin semillas. A la hora de descongelarlo, puede ser en el refrigerador o utilizándolo directamente congelado. Solo se recomienda para cremas frías como el . Cebolla: Se selecciona, se pela, se corta en cuadrados y se congela en bolsas herméticas . Dura hasta 3 meses .

Se selecciona, se pela, se corta en cuadrados y se congela en . Dura hasta . Pimiento: Otra verdura que se congela cruda, sin semillas y sin las partes blancas. Puedes cortarlo en cuadrados o en tiras y dura hasta 4 meses. Una vez congelados, hay que servirlos cocinados.

La cebolla y el pimiento se cocinan directamente sin descongelar en la sartén, cazuela o en la freidora de aire.

Calabaza: Se congela pelada, en dados y cruda. Dura hasta 4 meses y se cocina directamente congelada, principalmente para cremas y salsas, porque queda blanda y acuosa.

Se congela pelada, en dados y cruda. Dura hasta y se cocina directamente congelada, principalmente para cremas y salsas, porque queda blanda y acuosa. Calabacín: Por contener una gran cantidad de agua, el calabacín es la verdura que más pierde su textura al congelar. La chef explica que, una vez congelado, solo se usa para cremas y salsas. Aguanta hasta 2 meses en el congelador y se cocina directamente congelado.

La calabaza y el calabacín congelados son geniales y comodísimos para hacer unas cremas.

Verduras que requieren escaldado previo

Verduras como las zanahorias, el brócoli y la coliflor se deben escaldar para que mantengan su color.

Zanahoria: Para congelarla hay que pelarla y cortarla en trozos. Es mejor realizar un escaldado para que mantenga más sabor y color, enfriando siempre con agua helada y secando a conciencia. Se puede guardar en el congelador hasta 6 meses . Al igual que la cebolla y el pimiento, se cocina directamente sin descongelar; cuanto menos tiempo lleve congelada, más rica estará.

Para congelarla hay que pelarla y cortarla en trozos. Es mejor realizar un para que mantenga más sabor y color, enfriando siempre con y secando a conciencia. Se puede guardar en el congelador hasta . Al igual que la cebolla y el pimiento, se cocina directamente sin descongelar; cuanto menos tiempo lleve congelada, más rica estará. Coliflor y Brócoli: Hay que separarlos en arbolitos y escaldarlos igual que la zanahoria, enfriando también en agua helada. Ambos duran hasta 6 meses en el congelador y es clave secarlos muy bien para conseguir la menor cantidad de escarcha posible.

Otro truco clave es que no es necesario descongelarlos: se pueden cocinar al vapor o directamente en la sartén, horno o freidora de aire. También se debe tener en cuenta que no quedan tan ricos como frescos, pero funcionan de maravilla.

Verduras que se congelan horneadas

Las berenjenas son versátiles; sin embargo, cuando se congelan y después se van a usar, por su gran contenido de agua quedan blanditas y acuosas. Para aprovechar al máximo esta verdura, la chef recomienda hornearlas en mitades y luego congelarlas. Así pueden durar hasta 4 meses en el congelador.

Al usarlas, solo se deben llevar directamente desde el congelador a la sartén, el microondas, el horno o la freidora de aire.

El caso especial: procesados y triturados

El aguacate es uno de esos alimentos que da miedo congelar porque pierde su textura y color, pero si se hace bien, dura hasta 2 meses.

El aguacate se puede congelar entero o en trozos, pero al sacarlo, aunque se vea estupendo, al descongelarse adquiere una textura superpastosa. Esto se puede solucionar triturándolo con un poco de jugo de limón y guardándolo en un envase hermético. A la hora de comer, se debe descongelar en el refrigerador durante la noche y, al día siguiente, la textura se mantendrá mucho mejor. Se sirve ideal con pan, tostadas y en versión guacamole.

Sigue leyendo:

.3 alimentos congelados que una dermatóloga recomienda comer para una piel radiante

.¿Fruta aguada al descongelar? El truco del papel de aluminio que cambiará tu cocina

.5 comidas para el congelador: qué cocinar hoy y guardar para más tarde