Lo nuevo de Starbucks para Halloween: el Black Cat Frappuccino y la Venti Black Night Cookie

Con la llegada del otoño a Estados Unidos, el ambiente se llena de sabores cálidos y antojos de temporada. Pero es Halloween la fiesta que oficialmente desata la creatividad gastronómica más divertida del año.

Las grandes cadenas lo saben y aprovechan esta época para lanzar ediciones limitadas que juegan con la nostalgia y el diseño visual. Tal es el caso de Starbucks, que a partir del 22 de octubre sorprende en su menú con dos lanzamientos de edición limitada: el Frappuccino® Black Cat y la galleta Venti Black Night.

El chocolate es el ingrediente estrella de esta nueva línea que llega justo para Halloween, en dos productos que estarán por tiempo limitado y hasta agotar existencias.

Un frappuccino con sabor a pastel de chocolate

La nueva bebida tiene una presentación impecable, un atributo que los desarrolladores de productos toman en cuenta para que sea atractiva para las redes sociales.

El Black Cat Frappuccino es una bebida Crème Frappuccino con sabor a pastel de chocolate, coronada con crema batida y piezas de chocolate con forma de orejas de gato.

Una galleta de cacao para compartir

La Venti Black Night Cookie será una galleta grande de cacao negro, elaborada con trozos de caramelo y chocolate blanco caramelizado.

Colección de Halloween

La colección de Halloween de Starbucks incluye tazas de gato negro, vasos que brillan en la oscuridad y el icónico peluche Bearista. Crédito: Starbucks | Cortesía

Además, desde el 15 de septiembre está disponible en las cafeterías seleccionadas de Estados Unidos la línea de artículos temáticos de Halloween, que incluye:

Taza de gato negro: recipiente de cerámica con forma de calabaza y un gato negro asomándose. Precio: 19,95 dólares.

recipiente de cerámica con forma de calabaza y un gato negro asomándose. Precio: 19,95 dólares. Taza con forma de caldero: taza negra de 414 mililitros (14 onzas). Precio: 16,95 dólares.

taza negra de 414 mililitros (14 onzas). Precio: 16,95 dólares. Vaso frío de acero inoxidable: diseño negro mate con un gato negro que brilla en la oscuridad. Precio: 29,95 dólares.

diseño negro mate con un gato negro que brilla en la oscuridad. Precio: 29,95 dólares. Llavero de peluche Bearista: figura vestida con un disfraz de gato negro, equipada con llavero y clip doble para bolso. Precio: 14,95 dólares.

La colección y los artículos de Starbucks estarán disponibles en las cafeterías seleccionadas de EE.UU. hasta agotar existencias, por lo que la oferta puede variar según la tienda.

Sigue leyendo:

.Fiebre por el Pumpkin Spice Latte en Starbucks: el regreso de la bebida favorita del otoño y su colección más esperada

.Crema de naranja en Starbucks: la nueva apuesta cítrica para revivir los recuerdos del verano

.Cómo el fenómeno de la espuma fría de Starbucks cambió la forma de pedir café en 2026

