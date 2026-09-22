NYU Langone frena la atención a menores trans y paga un millonario acuerdo al gobierno

El hospital NYU Langone cedió ante el gobierno del presidente Donald Trump, aceptando terminar con la atención médica para personas transgénero menores de edad y pagar al Departamento de Justicia (DOJ) $8.5 millones de dólares después de una breve querella.

La red hospitalaria llegó a un acuerdo el viernes para resolver la investigación del DOJ sobre la atención que ofrece a menores de edad transgénero que buscan el tratamiento médico.

“El Departamento de Justicia está luchando para proteger a los niños de nuestra nación y trabajando incansablemente para llegar a acuerdos con los hospitales para poner fin a la llamada ‘atención de afirmación de género’ para menores”, indicó el fiscal general, Todd Blanche, en un comunicado.

En el mes de mayo, la administración republicana citó a NYU Langone para que proporcionara los historiales médicos de niños que recibieron atención médica para personas transgénero, como parte de una investigación en el ámbito nacional del DOJ sobre dicha práctica que empezó en 2025.

El reciente acuerdo entre NYU y el DOJ evita que el hospital tenga que entregar esos historiales médicos al gobierno, aunque a costa de clausurar por completo todo el programa.

“NYU Langone no ha llegado a este acuerdo por ninguna irregularidad y ha negado categóricamente cualquier irregularidad o responsabilidad en el acuerdo”, señaló el vocero Steve Ritea en un comunicado.

“Creemos que esta resolución redunda en el mejor interés de nuestros pacientes y sus familias, protegiéndolos tanto a ellos como a nuestros profesionales sanitarios y a la institución de litigios prolongados.”

De esta manera, NYU Langone se convierte en el segundo gran sistema hospitalario de Nueva York en pocas semanas en llegar a un acuerdo para suspender la atención médica a los menores transgénero y, aparte, pagar al gobierno de Trump. El sistema de salud Mount Sinai llegó a un acuerdo parecido a inicios de septiembre, informó New York Post.

Entre los sistemas hospitalarios que firmaron acuerdos similares están el Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh, el Hospital Infantil de Texas, la Clínica Cleveland y el Hospital Infantil de Connecticut.

“Agradecemos que algunos de los sistemas hospitalarios más grandes y prestigiosos del país hayan accedido a dejar de perjudicar a menores bajo el pretexto de “atención de afirmación de género” y hayan aceptado pagar por las posibles violaciones de la ley federal cuando lo hicieron”, apuntó el Fiscal General Adjunto de los Estados Unidos, Brett Shumate.

Sin embargo, el alcalde Zohran Mamdani criticó fuertemente tanto la decisión de NYU Langone como la investigación del DOJ.

“La decisión tomada hoy por NYU Langone de llegar a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos es otro ejemplo alarmante de una institución privada que cede ante la presión del gobierno federal, lo que tendrá consecuencias reales y graves para los jóvenes trans y no conformes con el género de Nueva York”, manifestó Mamdani en un comunicado.

“El acuerdo politiza las decisiones médicas más privadas de las familias, denigra la atención médica que salva vidas y socava el criterio médico profesional.”

La oficina de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, dijo que se encuentra revisando el mencionado acuerdo.

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