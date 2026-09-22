Sylvia Pasquel arremete contra “Top Chef VIP 5” tras salida de Stephanie Salas

Sylvia Pasquel criticó al reality show “Top Chef VIP” de Telemundo tras la eliminación de su hija Stephanie Salas de la competencia.

En la publicación de Instagram del programa en la que se anunciaba la eliminación de Salas, Sylvia Pasquel aseguró que durante el paso de su hija por ese programa “no la apreciaron”.

“Mi princesa, tú sabes muy bien lo gran cocinera que eres. No te apreciaron y eso es una realidad”, escribió la actriz en la sección de comentarios del post.

La artista aseguró que el programa le dio poca promoción y exposición. “Poca promoción para ti, poca exposición dentro del programa y muy obvio quiénes son los consentidos. Tú eres grande y aquí está tu madre para defenderte y darte todo mi amor”, finalizó su escrito.

En la sección de comentarios, otros fans del programa también expresaron su desacuerdo con la eliminación de Stephanie Salas, quien era una de las participantes más queridas de este show de Telemundo.

Tras conocer el veredicto, Stephanie Salas reaccionó tranquila mientras abrazaba a Nailea Norvind. “Nada, me voy a mi casa, amiga”, dijo mientras escuchaba las palabras de despedida de los miembros del jurado.

Tras su eliminación de Stephanie Salas, ahora solo quedan en competencia nueve famosos: Guty Carrera, Ninel Conde, Lupillo Rivera, Aylín Mujica, Roberto Romano, Nailea Norvind, Kelly Ríos, Miguel Arce y Mauricio Garza.

La gran final de “Top Chef VIP” se celebrará el próximo 19 de octubre, donde uno de ellos se alzará con el título y ganador del gran premio de $200,000. Top Chef VIP 2026 se transmite de lunes a viernes y los domingos por Telemundo, a partir de las 7:00 p.m. hora del Este / 6:00 p.m. hora Central.

Sigue leyendo:

·Carlos Ponce es eliminado de “Top Chef VIP 5”

·“Top Chef VIP 5”: ¿Lupillo Rivera cava su propia tumba por confiado?

·Lupillo Rivera rompe en llanto en “Top Chef VIP 5” por un desamor y Ninel Conde paga las consecuencias