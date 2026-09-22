“Top Chef VIP 5”: Stephanie Salas es la nueva eliminada

La competencia en “Top Chef VIP 5” se pone cada vez más candente y exigente. En esta ocasión, a la que le tocó ser la perdedora en el reto de eliminación de este lunes fue a Stephanie Salas, quien abandonó la competencia llena de frustración.

Aunque su rostro exponía a una Stephanie, afrontando con calma la decisión de los chefs, lo cierto es que venía frustrada desde el reto de salvación porque consideraba que los jueces no valoraban el esfuerzo de algunos platos y otros que debieron ser juzgados de otra forma no lo fueron.

En el reto de salvación, el plato señalado por varios cocineros fue el de Aylin Mújica, quien fue una de las que salvó con una preparación de atún sobre una sandía. “El hecho de esforzarte y no tener reconocimiento da desánimo por default“, expresó Salas cuando anunciaron que Mújica era una de las líderes del reto y, por ende, ella (Stephanie) no tuvo opción de salvarse.

Finalmente, la artista mexicana terminó perdiendo en la decisión final contra Nailea, quien pudo salir adelante a pesar de atravesar un momento de “colapso” en el que tuvo que ser animada por algunos compañeros.

Así queda la lista de participantes que han abandonado “Top Chef VIP 5”

Caramelo (eliminado)

La Divaza (eliminado)

Carlos Ferro (renunció)

Sheynnis Palacios (renunció por temas de salud)

Athenea (eliminada)

José Joel (eliminado)

Gaby Borges (eliminada)

Diana Haro (eliminada)

Nievelis González (eliminada)

Carlos Ponce (eliminado)

Stephanie Salas (eliminada).

¿Kelly Ríos se plantea abandonar la competencia?

La situación respecto a la toma de decisiones sigue siendo bastante cuestionable para varios cocineros y otra de las que tampoco quedó conforme recientemente fue Kelly Ríos.

“Tengo mucha decepción. Me estoy cuestionando si realmente quiero seguir en el juego o no. Mentalmente estoy demasiado agotada; pero bueno…”, resaltó Kelly.

Aunque en muchas ocasiones ha recibido elogios por parte de los chefs, la colombiana considera que no ven todo el empeño que ponen los participantes: “Siento que a veces no valoran ni los emplatados, la técnica, el esfuerzo. Son muchas cosas las que me abruman, pero finalmente la responsabilidad de estar aquí o irme es solo mía“.

De acuerdo con la opinión de otros cocineros, el caso de Kelly es que no sabe perder, en algunas ocasiones.

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