Trump rechaza una regulación global de la inteligencia artificial y propone llamarla “superinteligencia”

El presidente estadounidense Donald Trump rechazó este martes la creación de un modelo global para regular la inteligencia artificial y defendió que su país mantenga el liderazgo en el desarrollo de esta tecnología.

Durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU, Trump sostuvo que Washington no permitirá que normas internacionales restrinjan el crecimiento de la inteligencia artificial y afirmó que el país que gane la carrera tecnológica tendrá una ventaja decisiva.

“Quien quiera que gane la carrera de la superinteligencia va a ganar”, dijo.

El mandatario afirmó que Estados Unidos lleva una ventaja “considerable” sobre China y planteó que su administración debe evitar medidas que puedan frenar el desarrollo de una tecnología que comparó con la Revolución Industrial y con la llegada de internet.

Comenzará a utilizar el término “superinteligencia”

Trump también anunció un cambio de terminología en los documentos oficiales de Estados Unidos. Dijo que su gobierno comenzará a utilizar el término “superinteligencia” en lugar de “inteligencia artificial”.

Su argumento fue que la palabra “artificial” puede hacer que la tecnología parezca menos real o menos poderosa. “Bienvenidos al nuevo mundo de la superinteligencia”, afirmó durante el discurso.

El presidente estadounidense sostuvo además que los riesgos de la tecnología deben ser vigilados, pero rechazó un esquema internacional de control. Señaló que el Departamento de Justicia y otros organismos estadounidenses se encargarán de aplicar controles cuando sea necesario.

La posición de Trump contrasta con los esfuerzos que se desarrollan dentro de Naciones Unidas para establecer mecanismos internacionales de gobernanza de la inteligencia artificial.

El presidente de la Asamblea General de la ONU, Khalilur Rahman, había defendido este mes la necesidad de que los países participen en la definición de reglas comunes para la IA y advirtió sobre los riesgos de que las decisiones sobre estas tecnologías queden concentradas en unos pocos gobiernos y empresas.

Además, un grupo de 20 países y la Unión Europea planteó esta semana una mayor cooperación internacional para garantizar que la inteligencia artificial permanezca bajo supervisión humana, incluida la posibilidad de crear un organismo internacional encargado de establecer y hacer cumplir estándares.

“Estados Unidos encabeza al mundo en superinteligencia y seguirá siendo así de manera responsable y segura”, afirmó el mandatario estadounidense.

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