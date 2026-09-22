Venezolanos en NY protestaron a pocas cuadras de la ONU contra la “luna de miel” Rodríguez-Trump

Aunque como denunciaron varios activistas venezolanos, desde algunas plataformas controladas por el régimen de ese país caribeño, se coló el falso rumor de que los Servicios de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) estarían al acecho, aun así, cientos de venezolanos del área tri estatal acudieron este martes a la Plaza Dag Hammarskjöld para repudiar la presencia de Delcy Rodríguez en la 81.ª Asamblea General de Naciones Unidas.

Con pancartas, cánticos y expresiones de frustración, los manifestantes exigieron elecciones libres, la liberación de los presos políticos y cambios en las instituciones venezolanas.

El reclamo central se dirigió a la administración de Donald Trump ya que cuestionan airadamente que el acercamiento de Washington al “gobierno ilegítimo” de Rodríguez contradice por completo las expectativas que despertó la captura de Nicolás Maduro en enero.

“Mi perspectiva como venezolano viviendo en Estados Unidos es que Delcy Rodríguez no llegó a Nueva York hoy sola. Llegó acompañada de muchas complicidades políticas, ideológicas y hasta económicas”, cuestionó el activista de Derechos Humanos, Yonatan Matheus, durante la protesta.

La llegada de Rodríguez a territorio estadounidense marca la primera vez que un primer mandatario venezolano visita Estados Unidos desde 2018, cuando el hoy derrocado Nicolás Maduro asistió al mismo evento y que actualmente permanece detenido en una prisión federal en Brooklyn.

"Mi perspectiva como venezolano viviendo en Estados Unidos es que Delcy Rodríguez no llegó a Nueva York hoy sola. Llegó acompañada de muchas complicidades políticas, ideológicas y hasta económicas" Yonatán Matheus – Activista de Derechos Humanos

“Burla monumental”

Para Matheus, el recibimiento de Rodríguez en Nueva York representa “una burla monumental” frente a las violaciones de derechos humanos que han sufrido venezolanos dentro y fuera de su país. Su preocupación va más allá de esta visita: teme que el apoyo de Washington permita la continuidad de todos los cómplices de Maduro.

“Si la administración Trump no deja de brindar apoyo económico y político a la dictadura de Delcy Rodríguez, el destino de los venezolanos es seguir hundiéndose en la crisis humanitaria compleja, en la pobreza y sin dudas la migración forzada seguirá creciendo“, advirtió.

El migrante venezolano insistió en que la salida de una sola figura no resuelve la crisis política de su país, mientras que no haya una remoción total de los funcionarios que devastaron la vida de sus compatriotas en las últimas dos décadas.

Yonatan Matheus es activista de Derechos Humanos: “Si no hay un cambio la migración forzada seguirá creciendo”. (Foto: Fernando Martínez – Impremedia)

“Absurdo y contradictorio”

Mientras los manifestantes expresaban ese rechazo a pocas cuadras de la sede de la ONU, Trump se ufanaba ante la Asamblea General de la operación estadounidense que terminó con la captura de Maduro y de los acuerdos petroleros “históricos” alcanzados recientemente tras esa operación militar.

Esa “luna de miel” fue el centro de las críticas de Lorenzo Colón, otros de los manifestantes que asistió este llamado que buscó visibilizar ante el mundo las contradicciones de las acciones de la Administración Trump en el país petrolero.

“El presidente Trump está celebrando aquí que a través de una operación militar extrajo de Caracas a un dictador atroz, pero de forma absurda hoy se dará la mano con una de sus secuaces. Eso es una contradicción que ni los venezolanos ni el mundo entiende. Los venezolanos queremos elecciones ya”, aseveró quien encarna la visión de centenares de manifestantes consultados.

La demanda centra de los venezolanos es que se anuncie un cronograma electoral. (Foto: Fernando Martínez – Impremedia)

Asimismo, Miguel Lorenzo, quien vive en Brooklyn desde hace diez años, describió una mezcla de alivio por la salida de Maduro y una profunda frustración por el rumbo posterior de la política estadounidense.

“Hoy le estamos diciendo desde aquí al presidente Trump que no hizo el trabajo completo”, dijo.

A su juicio, los acuerdos y contactos con una comprobada “criminal y genocida como Rodríguez” terminan por normalizar al gobierno que ella encabeza.

Más protestas

Para los manifestantes reunidos frente a la ONU, ese es el reclamo que quieren llevar más allá de esta plaza neoyorquina: que cualquier negociación sobre el futuro económico de Venezuela venga acompañada de respuestas concretas sobre presos políticos, instituciones y elecciones.

Precisamente este martes estaba previsto que Rodríguez y Trump sostuvieran un encuentro informal en lo que sería la primera vez que ambos se reunieran personalmente tras la operación militar de enero.

Se trata, además, del primer contacto físico entre un mandatario venezolano y uno estadounidense en más de una década. El encuentro anterior más cercano fue la breve reunión entre Barack Obama y Maduro en la Cumbre de las Américas de 2015 en Panamá.

Se estima que nuevamente los venezolanos protestarán en la Gran Manzana el próximo jueves cuando está prevista la participación de la mandataria interina venezolana.