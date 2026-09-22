Zelenski se reúne con Trump y busca su apoyo para poner fin a la guerra con Rusia

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se reunió este martes con su homólogo estadounidense Donald Trump en Nueva York, donde ambos abordaron el futuro de la guerra con Rusia mientras continúan los ataques aéreos de ambos países.

Antes de retirarse a una reunión privada, Zelenski expresó su expectativa de que Trump pueda contribuir a poner fin al conflicto, que comenzó con la invasión rusa de Ucrania hace más de cuatro años y medio.

“Espero que pongamos fin a esta guerra, y el presidente Trump nos ayudará a poner fin a esta guerra”, dijo Zelenski ante periodistas.

La reunión se produjo después de una nueva noche de ataques rusos contra al menos cuatro regiones ucranianas, reseñó la agencia de noticias The Associated Press. Las autoridades de Ucrania informaron de cinco muertos y varios heridos por los bombardeos, que incluyeron misiles y más de 200 drones, de acuerdo con la fuerza aérea ucraniana.

Al mismo tiempo, Zelenski confirmó que las fuerzas ucranianas habían atacado dos refinerías de petróleo en territorio ruso. El presidente afirmó que las fuerzas especiales de su país alcanzaron la refinería de Kuibyshev, en la región de Samara, y otra instalación en la vecina Bashkortostán.

El intercambio de ataques se mantiene pese a que las posiciones en el frente terrestre permanecen prácticamente sin cambios.

“Creo que vamos a llegar a un acuerdo”

Trump había pedido previamente a Zelenski que detuviera los ataques contra refinerías y otras instalaciones rusas relacionadas con la producción y distribución de combustible. El presidente estadounidense argumentó que estas operaciones estaban contribuyendo a la escasez global y al aumento de los precios del diésel.

Antes de la reunión privada, fue consultado sobre los ataques contra Ucrania y respondió que representaban “un duro golpe para los rusos”, aunque también afectaban el precio del diésel, que, afirmó, había aumentado considerablemente.

El mandatario estadounidense añadió que continuaría conversando con Zelenski sobre el asunto durante la reunión privada. También sostuvo que espera alcanzar un acuerdo para poner fin a los combates. “Creo que vamos a llegar a un acuerdo”, afirmó al ser preguntado por las posibilidades de terminar la guerra.

El presidente estadounidense dijo que había hablado sobre el eventual acuerdo con el presidente ruso, Vladimir Putin, aunque el líder del Kremlin no asistió este año a la Asamblea General de Naciones Unidas.

Consultado sobre la posibilidad de una reunión con Zelenski y Putin durante la próxima cumbre del G20, prevista en Florida en diciembre, el presidente estadounidense evitó comprometerse con ese escenario.

Ucrania busca más defensa aérea

La reunión con Trump también ocurrió mientras Kiev intenta obtener más sistemas estadounidenses de defensa aérea Patriot, que Zelenski considera necesarios para hacer frente a los ataques rusos con misiles balísticos.

Antes de encontrarse con Trump, el mandatario ucraniano se reunió con senadores estadounidenses, a quienes agradeció el respaldo bipartidista a Ucrania y el apoyo a una legislación para endurecer las sanciones contra Rusia que Trump promulgó.

Zelenski además intenta garantizar el flujo de cereales y otros productos agrícolas hacia los mercados internacionales a través del mar Negro, después de que los ataques contra buques de carga afectaran las exportaciones.

De acuerdo con la información difundida por Associated Press, Rusia y Ucrania han representado en los últimos años alrededor de 30% de las exportaciones mundiales de trigo y 12% de las de maíz, buena parte de ellas transportadas por el mar Negro.

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