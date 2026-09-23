J Balvin y JLo deslumbran en la pasarela de la Vogue World Milán

J Balvin y Jennifer Lopez pusieron el sello latino a la quinta edición de “Vogue World”, que convirtió la Galería Vittorio Emanuele II de Milán en el escenario de una noche dedicada a la moda italiana.

Balvin participó en el primer acto, dedicado a la revolución artesanal, con un traje de Alta Moda de Dolce & Gabbana bordado a mano con cuentas de vidrio. El diseño incorporó patrones inspirados en los drapeados venecianos y las formas escultóricas, una elección que conectó la presencia del artista con una de las grandes tradiciones creativas del país.

JLo apareció en el tercer acto, centrado en la influencia del cine italiano y la estética de “La Dolce Vita”. La artista lució también una creación de Dolce & Gabbana como parte de una puesta en escena inspirada en la época dorada del séptimo arte y en las grandes divas que marcaron aquella etapa.

Milán convirtió la moda en un espectáculo

La quinta edición de “Vogue World” coincidió con el primer día de la Semana de la Moda de Milán y estuvo dirigida creativamente por Juan Costa Paz. El espectáculo se dividió en distintos actos dedicados a la revolución artesanal, la revolución industrial, lo hecho en Italia, la era de la inteligencia y la revolución de la imaginación.

Además de celebrar la creatividad y la artesanía italiana en la era digital, el evento tuvo un propósito benéfico. Los fondos recaudados serán destinados a la Biblioteca de Quarto Oggiaro, un barrio situado en las afueras de Milán, para contribuir a la renovación de un espacio inclusivo dedicado a la cultura, la educación y la conexión social.

De acuerdo con Vogue, las históricas casas italianas Prada, Armani, Versace, Ferragamo y Gucci fueron invitadas a crear piezas únicas inspiradas en el concepto de la velada, que fueron llevadas por distintas generaciones de modelos.

Gigi Hadid encabezó una pasarela de estrellas

Gigi Hadid tuvo a su cargo la apertura de la pasarela con una creación de Alta Costura de Valentino diseñada por Alessandro Michele. El vestido pertenece a la colección Primavera/Verano 2025 de Alta Costura y combina referencias medievales con elementos inspirados en “Alicia en el País de las Maravillas”.

La elaboración de la pieza requirió 1,680 horas de trabajo artesanal y utilizó un “patchwork” creado con colchas venecianas recicladas, según detalló Vogue.

La lista de participantes también incluyó a Vittoria Ceretti, Paloma Elsesser, Imaan Hammam, Naomi Campbell, Mariacarla Boscono, Alex Consani, Hunter Schafer, Cardi B, Alicia Keys y Roberto Bolle.

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