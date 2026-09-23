Conoce el truco para comprar en Costco sin tener membresía

Hay una forma de pedir productos de Costco a domicilio sin pagar una membresía de la cadena. La opción es comprar a través de Uber Eats en las zonas atendidas por las tiendas participantes de Estados Unidos.

Cómo hacer un pedido sin ser socio

El primer paso es abrir Uber Eats, buscar Costco y seleccionar una tienda disponible para tu dirección.

Después puedes revisar los artículos que aparecen en la aplicación, agregarlos al carrito y elegir una entrega inmediata o programada.

Si tienes membresía de Costco, puedes ingresar tu número para obtener los precios especiales que correspondan; si no la tienes, puedes continuar con el pedido sin ese dato.

La disponibilidad de tiendas y productos depende de la zona.

Entre los productos que se pueden pedir hay frutas y verduras, carnes, lácteos, alimentos en paquetes grandes, artículos de limpieza y productos para mascotas.

También figura el conocido pollo rostizado de Costco, cuyo precio de $5 destaca Allrecipes.

Antes de confirmar la compra, conviene revisar el total mostrado en la aplicación, incluidos los cargos de entrega que puedan aplicar.

La entrega se amplía a 47 estados

El 16 de septiembre de 2026, Costco y Uber Eats anunciaron que el servicio pasaba de 17 a 47 estados. Según Uber, cerca de 600 sucursales de Costco participan en esta etapa.

Asimismo, quienes utilizan Instacart también podían hacer pedidos de Costco sin membresía

Andrew Macdonald, presidente y director de operaciones de Uber, declaró: “Nos entusiasma ampliar nuestra alianza con Costco a todo el país, dando a sus socios más formas de comprar y acercando su reconocida selección y valor a más consumidores”. Añadió que la alianza muestra las posibilidades que Uber ofrece a los comercios para atender las compras cotidianas de sus clientes.

Qué ventajas conservan los socios de Costco

Costco y Uber anunciaron beneficios adicionales para quienes sí tienen membresía.

Los socios elegibles pueden obtener un 50% de descuento en la suscripción anual a Uber One durante el primer año y un 20% en los años siguientes.

Por tiempo limitado, algunas tiendas participantes y Costco.com ofrecen tarjetas de regalo de Uber o Uber Eats con valor de $100 por $79.99.

Quienes compren una membresía de Costco mediante Uber Eats podrán recibir, también por tiempo limitado, un 30% de descuento en su primer pedido elegible de la tienda.

Además, Uber indica que algunos usuarios de Uber One pueden obtener entregas sin cargos de Uber en compras elegibles de supermercado o tiendas por más de $60, aunque pueden aplicarse impuestos y otros cargos.

Las condiciones de cada promoción deben consultarse en la aplicación.

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