Lupillo Rivera lanza fuerte comunicado a Telemundo tras su salida de “Top Chef VIP 5”: Lo que hicieron rebasa cualquier límite

Este jueves se dio una de las mayores sorpresas en lo que va de la quinta temporada de “Top Chef VIP” cuando Lupillo Rivera dejó a todos boquiabiertos al anunciar que abandonaría el reality y, posteriormente, posteó un contundente comunicado que reafirma su postura, a través de la plataforma de Instagram.

“Este es mi último plato. Yo me voy porque me hicieron una traición y no lo voy a permitir”, sorprendió Rivera a los chefs cuando estaban evaluando su langosta frita en el reto de eliminación.

Posteriormente, el artista confesó que se trataba de un asunto con un programa televisivo de la cadena Telemundo, misma cadena donde se está difundiendo el reality, y por eso se marcha, sin dar detalles específicos.

Lupillo Rivera envía fuerte mensaje a la Prensa

Aunado a eso, el cantautor mexicano quiso dejar claros varios puntos y su postura sobre la imagen de sus seres cercanos, incluso la de él mismo, por medio de un extenso y contundente mensaje dirigido a los medios de comunicación.

Rivera arremetió contra un programa de la propia cadena de Telemundo, luego de recordar que hace un mes sacaron el fragmento de un capítulo en el que le dedica su platillo a alguien, algo que terminó sacándose de contexto, según lo que dicta el texto compartido este viernes.

Comunicado de Lupillo Rivera

“Hay momentos en la vida en los que uno se cansa de ser el costal de boxeo de los medios. Le he dado a Telemundo mucho de mi tiempo, mi trabajo y mi vida, permitiendo que usen mi imagen y mi nombre para elevar su rating.

Pero lo que hicieron hace un mes rebasa cualquier límite: fue un acto hecho con toda la ventaja, la alevosía y mala intención.

Para poner las cosas claras: hace un mes sacaron una nota sobre a quién le estaba dedicando yo mi platillo dentro del programa (programa que apenas hoy fue transmitido).

Lo adelantaron a propósito para encender la chispa y seguir generando morbo, chismes y notas amarillistas a costa mía. Por supuesto, la gente que no me quiere aprovechó ese momento para sacar sus propias conclusiones, juzgar sin saber y armar historias falsas, llegando al extremo de inventar que salía con una de mis compañeras“, fue parte de lo expresado por el hermano de Jenni Rivera en su mensaje.

Asimismo, el artista mexicano aseguró que algunos medios viven en la búsqueda constante de información de su vida personal que pueda perjudicarlo sin importar las consecuencias y por eso, optó por salirse del reality.

“No voy a permitir jamás que a las personas que amo y con las que comparto mi vida se les esté atacando o se les exponga sin deberla ni temerla. La tranquilidad de los míos no tiene precio”, concluyó Lupillo.

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