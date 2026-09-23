La ciencia del té: ¿Por qué calentar agua en microondas altera su sabor?

El té es una de las bebidas más populares del mundo. Está cargada de antioxidantes y es una excelente manera de tomar algo reconfortante. La manera de infusionarlo es bastante básica, aunque la temperatura del agua puede cambiar por completo los resultados.

El chef especializado en gastronomía científica, Heinz Wuth, hizo un experimento para conocer la diferencia de hacer el té con agua calentada en tetera eléctrica o en microondas. ¿Y qué pasa si después recalentamos ese té en el microondas?

El experimento: misma agua, distinto calor

El creador del canal Ciencia y Cocina hizo una prueba en la que usó la misma agua baja en minerales —la cual midió previamente—, la misma cantidad y el mismo tipo de té.

Calentó una muestra en microondas y otra en tetera eléctrica, buscando alcanzar aproximadamente 90 °C. Sin embargo, encontró algo muy interesante: en el microondas, algunas zonas estaban a 90 °C, otras a 92 °C y otras a 93 °C; el calentamiento fue disparejo. En cambio, en la tetera eléctrica la temperatura era totalmente pareja.

Tetera vs. microondas: el veredicto en taza

Tras preparar ambos tés e infusionarlos durante 3 minutos, encontró las siguientes diferencias:

Sabor y color: Visualmente eran prácticamente iguales, pero al probarlos, el de tetera eléctrica tenía el sabor esperado: aroma, amargor y astringencia equilibrados.

El té de microondas mostró diferencias sutiles: fue menos intenso y aromático, con algunas notas más amargas. Esto se debe a que, cuando se infusiona un té, el agua extrae cafeína, polifenoles y compuestos aromáticos de las hojas. Si la temperatura no es homogénea, como ocurre en el microondas, esa extracción de sabor también resulta diferente.

El truco para igualar el resultado

Wuth fue más allá al repetir el experimento con un pequeño cambio que marca una gran diferencia: revolver el agua del microondas antes de colocar la bolsa o las hojas de té.

Esto permite que su temperatura sea uniforme. Al infusionarlo nuevamente durante 3 minutos, el resultado fue prácticamente similar al de la tetera eléctrica.

¿Qué pasa si recalentamos el té?

La temperatura del té es clave para preservar los aromas. Crédito: Shutterstock

Como última prueba, preparó un té de forma habitual, lo dejó enfriar y después lo recalentó en el microondas.

Los resultados mostraron una diferencia mucho mayor: el té se sintió más amargo, más astringente y con bastante menos aroma. Esto ocurre porque, al volver a calentarlo, parte de los compuestos aromáticos se volatilizan y se eliminan. Al perder ese perfil aromático, el amargor y la astringencia que ya estaban presentes se perciben con mucha más intensidad.

Claves para la taza perfecta

Si calientas el agua en microondas para tu té, revuélvela siempre antes de infusionar .

para tu té, revuélvela siempre antes de . Lo importante es lograr una temperatura homogénea para obtener una extracción constante de sabor y nutrientes .

para obtener una de sabor y . Si puedes, evita recalentar un té que ya esté preparado.

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