“Top Chef VIP 5”: Lupillo Rivera confiesa que se entregó nuevamente al amor

Varios días después de llorar por un desamor y un poco más, después de haber roto relación con Tania Pimentel, Lupillo Rivera confesó de una manera especial que se entregó nuevamente a una mujer, tras sincerarse en la cocina de “Top Chef VIP 5”.

Durante esta mitad de semana, hubo reto por la salvación y el cantautor mexicano presentó un postre que le quedó bastante bien elaborado y mejor emplatado. No obstante, con su presentación ratificó que se debió a que lo realizó con mucho amor.

Lupillo Rivera habla sobre su nuevo amor

“Hace poco tiempo tuve el contacto con una hermosa dama; no pude buscarla como quería por estar en este show y, aparte, estaba comprometido. Cuando se acabó mi compromiso, decidimos volver a hablar y lo primero que me dijo fue: ‘La vida es muy corta, tenemos que comernos el postre primero‘”, comentó Lupillo mientras presentaba inicialmente su postre en una colchoneta con su respectiva almohada.

Aunado a eso, el cantante añadió: “Lo que me gusta de ella es que no le gusta nada de mi música, nada de mi ser, de mi trabajo. Solamente una canción le gusta y así le puse a este postre”, antes de anunciar que el nombre, tanto de su postre como de su sencillo, era “Más ca**** que bonito“.

Para concluir su preámbulo antes de que los chefs pudieran degustar su postre, Lupillo dejó claro que ese platillo era para ella, que habían tenido una noche espectacular y que se están amando locamente. “No puedo decir su nombre porque no sé si ella quiere ser pública o no y tengo que respetar esa línea”, expresó. A pesar de su gran inspiración, Lupillo no pudo asegurar la salvación con ese postre.

Lupillo sigue inspirándose en su vida personal y así lo aplica en la estación, reflejándolo en cada nuevo reto, y se mantiene como uno de los participantes favoritos para llegar hasta el final entre los seguidores del reality.

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