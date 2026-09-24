“La Casa de los Famosos México 4”: Estos son los nominados de cara a la última eliminación

“La Casa de los Famosos México 4” se encuentra en sus últimos días y este miércoles se dieron a conocer los nominados para lo que será la última eliminación de la temporada.

De ocho habitantes que se mantienen con vida, cinco están en riesgo de ser eliminados en la gala del próximo domingo, con una nueva estrategia que fue aplicada en este último proceso para nominar.

¿Se le cayó la estrategia a Karina, Gema y Ese Pérez?

Lo cierto es que, ante la tensión que se respiraba, el tridente de Karina, Gema y Ese Pérez trató de realizar una estrategia en equipo para enviar a la placa a las mismas tres personas con una equidad de puntos, para ellos tener más posibilidades de avanzar a la semana decisiva.

No obstante, quedaron sorprendidos al ingresar al confesionario y percatarse de que la jefa solicitó puntuación para las tres personas que deseaban que estuvieran en la final, no como se venía realizando comúnmente, que eran puntos para los que querían ver en riesgo de ser eliminados.

La única que pudo salvarse de este tridente fue Karina. La licenciada no hizo caso a lo que le pidió su amiga Paola en el portal, quien le pidió que enviara a la placa a Ese Pérez y, al contrario, le dio puntos para que estuviese en la semana final, aunque eso no se concretó.

Estos son los cinco nominados de cara a la última eliminación

Ese Pérez

Ernesto Laguardia

Gema Garoa

Brianda Deyanara

Memo Schutz.

Ya están las votaciones abiertas en la plataforma de “La Casa de los Famosos México” para que trates de salvar a tu participante favorito y de esa manera, podrás ayudarlo a obtener su pase a la semana decisiva. Solo uno de los habitantes que se mantienen dentro de la casa será el ganador de los cuatro millones de pesos.

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