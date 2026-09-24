¿Qué habitantes avanzaron a la final de “La Casa de los Famosos México 4” tras la reciente nominación?

Mariana Ochoa ya tiene compañía asegurada en la décima semana de “La Casa de los Famosos México 4”, luego de que dos nuevos participantes aseguraran su pase a la gran final, tras la nominación que se efectuó este miércoles.

Con una dinámica invertida, la jefa invitó a cada habitante a nombrar a los tres participantes que querían que estuviesen en la semana decisiva, agarrándolos a todos de sorpresa y de esa forma, quienes quedaron en la placa de nominados fueron: Ese Pérez, Memo Schutz, Brianda Deyanara, Gema Garoa y Ernesto Laguardia.

Karina Torres y Yahir llegan a la décima semana

Esto quiere decir que tanto Karina Torres como el cantautor Yahir aseguraron su avance a la décima y decisiva semana, junto a Mariana Ochoa, quien fue la primera finalista, luego de ganar la dinámica de “la boutique”.

Karina Torres siempre fue una de las favoritas de los seguidores del reality y Yahir se fue ganando un lugar en los corazones del público, al igual que el de sus compañeros con su característica caballerosidad. Sin embargo, ambos mostraron mucha transparencia en sus distintas estrategias durante el reality y allí tienen el resultado.

El resto de los finalistas se conocerán el domingo, cuando se lleve a cabo la última gala de eliminación de la temporada.

¿Mariana se afianza como la gran favorita?

Desde hace semanas, el público se percató de que Mariana estaba usando buenas estrategias de juego, por eso siempre la ayudaron a salvarla y, a este punto, varios habitantes y exhabitantes la visualizan como la próxima ganadora de “La Casa de los Famosos México 4“, lo que además sería un caso inédito.

“La propia Mariana para mí también es una de las que puede llevarse el maletín porque le ha entrado el juego. Ella está más cerca”, le comentó Ese Pérez a Gema Garoa. Por su parte, Cynthia Klitbo, la más reciente eliminada, manifestó su apoyo a la exintegrante de la banda OV7.

Mariana haría historia si llegase a coronarse ganadora en esta temporada porque fue la primera eliminada; asimismo, fue la primera en regresar desde el “exilio” y ahora, fue la primera finalista.

Sigue leyendo: