“La Casa de los Famosos México 4”: Mariana pasó de primera eliminada a primera finalista

Este lunes, Mariana Ochoa terminó de dar el batacazo tras convertirse en la primera finalista de la cuarta temporada en “La Casa de los Famosos México”, después de haber sido eliminada.

En lugar de realizar un reto para buscar al líder de la semana, la producción buscó al primer finalista, un día después de conocer a la penúltima eliminada, Cynthia Klitbo, y nuevamente la suerte estuvo del lado de la exintegrante de OV7.

En una dinámica completamente al azar, los habitantes tomaban una tarjeta; si salía roja, continuaban participando, pero si salía negra, quedaban descalificados, y de esa manera se llevó a cabo el juego hasta que quedaron mano a mano Mariana y Memo Schutz, con Mariana llevándose los honores.

Esto dice Mariana Ochoa tras obtener el pase a la final de la cuarta temporada

Evidentemente, sobreexaltada de emoción tras conseguir el pase a la instancia decisiva a pesar de que todos los compañeros apoyaban a Memo en el mano a mano, Mariana expresó: “A Memo lo han regresado cinco veces (de la placa) y se merece también ganar algo en algún momento. Tiene mucho cariño de la gente”.

“Desde que entré al proyecto, soñaba con llegar a la semana 10, pero la verdad es que hubo momentos donde lo vi muy difícil, lo vi imposible y no puedo creer que estoy en la semana 10″, concluyó Mariana, agradeciendo también a su madre porque está segura de que la estuvo apoyando en el reto que le dio el cupo a la final.

¿Sabías que Mariana fue la primera eliminada en “La Casa de los Famosos México 4”?

El caso de Mariana Ochoa, está cerca de ser uno de esos con remontadas memorables. Eso debido a que la cantautora fue eliminada en la primera semana de esta cuarta temporada. No obstante, un par de semanas después aprovechó la nueva dinámica de “el exilio” y regresó a la casa con el voto del público, ganándole esa disputa a Ximena Herrera.

Desde entonces, muchos habitantes no estuvieron de acuerdo y, por esa razón, era una de las fijas en las distintas nominaciones. Sin embargo, al público comenzó a gustarle mucho más su juego, al punto de salvarla cada vez que estuvo en riesgo de ser eliminada nuevamente, hasta el punto de convertirse en la primera habitante que llega a la instancia decisiva, luego de haber sido eliminada en la semana uno.

Desde su regreso, la suerte también estuvo del lado de Mariana, quien se quedó con varios retos como: el de la inmunidad en una oportunidad, el liderazgo, entre otras pequeñas dinámicas que la favorecieron, como la reciente.

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