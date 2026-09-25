Global Citizen Festival 2026 en NYC es cancelado por clima extremo

El Global Citizen Festival 2026, uno de los eventos musicales y filantrópicos más importantes de Nueva York, fue cancelado debido al pronóstico de condiciones meteorológicas extremas para este fin de semana, informó este viernes la organización. La decisión afecta la celebración prevista en el Great Lawn de Central Park, donde se esperaba la asistencia de decenas de miles de personas.

La organización explicó que tomó la determinación después de consultar con la Ciudad de Nueva York y NYC Parks, al considerar que las condiciones previstas no permitirían garantizar la seguridad de asistentes, artistas, trabajadores, proveedores y equipos. El festival estaba programado para este sábado y habría reunido nuevamente en Manhattan a figuras de la música y representantes de iniciativas sociales.

El clima obliga a cancelar el festival

“La seguridad es lo primero”, señaló Global Citizen al comunicar la cancelación, después de una semana dedicada a evaluar distintos escenarios y alternativas para mantener el evento. Sin embargo, las condiciones meteorológicas proyectadas hicieron inviable trasladar a Central Park la infraestructura necesaria para recibir a una multitud de esa magnitud.

La organización destacó que esta es la primera cancelación del Global Citizen Festival en 14 años, un dato que dimensiona el impacto de la decisión. Durante ese periodo, el encuentro se convirtió en una cita habitual del calendario cultural de Nueva York y en una plataforma para promover compromisos relacionados con educación, alimentación, desarrollo y reducción de la pobreza.

Para quienes habían adquirido boletos, Global Citizen informó que los reembolsos serán procesados automáticamente. Las personas que realizaron una donación para obtener su entrada también tendrán la posibilidad de solicitar la devolución. La organización señaló que los asistentes recibirían este viernes un correo electrónico con las alternativas disponibles.

Millones de acciones antes de la cancelación

Aunque el escenario de Central Park permanecerá vacío este fin de semana, Global Citizen aseguró que los esfuerzos realizados durante las últimas 6 semanas ya produjeron resultados concretos. De acuerdo con la organización, los participantes realizaron 3.5 millones de acciones, que permitieron asegurar compromisos financieros por $208.8 millones de dólares.

Esos recursos tendrán un impacto estimado en más de 9.5 millones de personas. Entre los objetivos se encuentra ayudar a más de 2 millones de niños a acceder a la educación y permanecer en la escuela, además de respaldar a 7.5 millones de personas, incluidos pequeños agricultores, mujeres, jóvenes y comunidades indígenas.

Entre los principales compromisos anunciados figura una aportación de $151.6 millones por parte de Irlanda y Canadá, destinada a apoyar a niños para que puedan ingresar y mantenerse en el sistema educativo.

También se contemplan iniciativas para respaldar a pequeños negocios agrícolas en Burundi, Chad, Etiopía, Kenia, Guinea, Ruanda, Somalia, Sudán y Zimbabue, con participación de la Minderoo Foundation y el Green Climate Fund.

El impacto continuará más allá de Central Park

Global Citizen subrayó que la cancelación representa solamente la suspensión de un evento de un día y no el final de las acciones impulsadas por el movimiento. La organización recordó que millones de familias enfrentan desplazamientos provocados por conflictos, fenómenos meteorológicos extremos y el aumento del costo de vida, factores que afectan el acceso a la educación y los alimentos y pueden profundizar la pobreza.

En un mensaje dirigido a quienes tenían previsto viajar a Nueva York, Global Citizen reconoció el esfuerzo de las personas que realizaron acciones para conseguir sus boletos, reservaron vuelos y hoteles o se desplazaron desde otras partes de Estados Unidos y del mundo para participar en el festival.

La comida que estaba destinada a venderse o distribuirse durante el evento tampoco se desperdiciará. Según la organización, esos alimentos serán donados a organizaciones locales que atienden a personas en Nueva York.

Global Citizen calificó este año como uno de los más relevantes para su movimiento a nivel internacional y agradeció a artistas, líderes mundiales, patrocinadores, trabajadores, proveedores y asistentes por su participación.

Aunque el encuentro de 2026 no podrá realizarse, la organización confirmó que regresará a Central Park el próximo año. La fecha de la próxima edición aún deberá ser anunciada.

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