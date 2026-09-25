MTV VMAs 2026: horario y cómo ver en vivo en Estados Unidos

Los MTV VMAs 2026 ya tienen todo listo y confirmado, por lo que el público estadounidense está esperando la hora para disfrutar el tan importante evento de la música.

La ceremonia se celebrará este domingo 27 de septiembre desde el Peacock Theater de Los Ángeles y comenzará a las 7:30 p.m. de Nueva York, equivalente a las 4:30 p.m. en la costa del Pacífico. La gala será conducida por Snoop Dogg y tendrá a Madonna como encargada de abrir el espectáculo.

Para quienes quieran seguir cada momento en Estados Unidos, la transmisión estará disponible en CBS y MTV, mientras que el streaming en directo podrá verse mediante Paramount+ Premium. La emisión está programada hasta las 9:30 p.m. ET, aunque la duración de la gala en vivo puede variar.

Madonna regresa al escenario de los VMAs

Madonna será uno de los grandes atractivos de la ceremonia, no sólo por llegar como la artista con más nominaciones del año, sino porque volverá a presentarse en estos premios después de 23 años. Su última actuación en los VMAs ocurrió en 2003 junto a Britney Spears, Christina Aguilera y Missy Elliott.

La cantante acumula 11 nominaciones en las categorías anunciadas originalmente, entre ellas Video del Año y Artista del Año. Taylor Swift aparece detrás con nueve, mientras Ariana Grande y Sabrina Carpenter suman siete cada una.

La noche también tendrá otros nombres importantes sobre el escenario

Madonna.

LISA.

RAYE.

Kacey Musgraves.

Shaboozey.

Gunna.

GENER8ION.

Yung Lean.

Sienna Spiro.

SOMBR.

Teddy Swims.

Entre los momentos especiales estará el homenaje de Kacey Musgraves a Dolly Parton, mientras RAYE, SOMBR y Teddy Swims unirán sus voces para recordar a George Michael.

Taylor Swift estrenará “Patient Zero”

Taylor Swift también tendrá una participación destacada, aunque no sea mediante una actuación musical. La cantante recibirá el primer Artist Director Honors de la historia de los VMAs, un reconocimiento creado para distinguir a artistas que han desarrollado una trayectoria relevante detrás de la dirección de sus videoclips.

Además, durante la ceremonia se estrenará mundialmente el videoclip de su nuevo sencillo, “Patient Zero”, dirigido por la propia Swift y protagonizado por Colin Farrell y Dakota Johnson.

Otro de los reconocimientos de la noche será para Nirvana, que recibirá el Video Vanguard Award. MTV todavía no ha precisado públicamente cómo se realizará la entrega del galardón a los integrantes sobrevivientes de la banda o a la familia de Kurt Cobain.

¿A qué hora y dónde ver los MTV VMAs 2026?

La transmisión principal comenzará a las 7:30 p.m. ET / 4:30 p.m. PT del domingo 27 de septiembre. En Estados Unidos podrá seguirse en vivo por CBS y MTV, además del streaming mediante Paramount+ Premium.

La alfombra roja comenzará antes de la gala, por lo que quienes quieran seguir la llegada de los artistas deberán estar pendientes de la cobertura previa.

Fuera de Estados Unidos, la ceremonia estará disponible internacionalmente a partir del lunes 28 de septiembre en Paramount+ y MTV, según la programación anunciada por la organización.

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