Migbelis Castellanos anunció el nacimiento de su hija Alma

En marzo de este año, Migbelis Castellanos anunció que estaba embarazada nuevamente. Ahora, la presentadora y exreina de belleza ha informado que la pequeña nació este jueves 24 de septiembre en la mañana.

A través de una publicación de Instagram, Castellanos informó a todos sus seguidores que nació a las 6:59 de la mañana. La niña, llamada Alma, pesó 3,54 kilogramos. Hay que recordar que Alma es su segundo hijo, pues el año pasado nació Caden.

En la publicación, escribió: “Mi esposo y el papá de mis hijos, mi persona de apoyo incondicional, me ayudaba a aliviar los dolores durante las contracciones”.

También prometió a sus seguidores que grabaría la reacción de Caden al conocer a Alma.

Hay que recordar que la venezolana se casó con el empresario Jason Unanue en el 2024, en una boda que se celebró en Nueva Jersey. A la celebración estuvieron invitadas muchas personalidades latinas en Estados Unidos, como por ejemplo Adamari López, Amara La Negra y Karina Banda.

Castellanos es actualmente parte del programa de televisión “Desiguales”, del cual se despidió temporalmente hace pocos días al entrar en la recta final de su embarazo. Por ahora, se desconoce la fecha en la que regresará a sus labores profesionales.

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