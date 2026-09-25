Susan Sarandon fue detenida en Nueva York durante protesta ante la ONU

Susan Sarandon fue detenida este jueves 24 de septiembre en Nueva York mientras participaba en una manifestación organizada por “Jewish Voice for Peace” frente a la sede de Naciones Unidas, donde Benjamin Netanyahu tenía previsto pronunciar su discurso ante la Asamblea General.

Imágenes difundidas por medios internacionales muestran a agentes del Departamento de Policía de Nueva York esposando a la actriz.

La protagonista de “Thelma y Louise” no fue la única figura de Hollywood retenida en la protesta. Hannah Einbinder, conocida por la serie “Hacks”, también fue llevada por las autoridades, según informó el New York Post. Otros participantes, alrededor de 100, fueron detenidos después de que la policía ordenara despejar la zona.

La protesta frente a Naciones Unidas

Una portavoz del Departamento de Policía de Nueva York explicó que los agentes habían recibido reportes sobre una “manifestación no programada” en la que varias personas bloqueaban una intersección. Las autoridades advirtieron a los asistentes que debían retirarse, pero algunos permanecieron en el lugar.

“Varias personas que no acataron las indicaciones fueron detenidas”, añadió la portavoz, sin precisar cuántas personas habían sido arrestadas.

Jewish Voice for Peace ofreció una cifra diferente. La organización aseguró en redes sociales que más de 100 personas habían sido arrestadas durante la movilización y afirmó que más de 400 participantes realizaron una sentada frente a la ONU.

“Más de 400 personas realizaron una sentada masiva frente a la ONU para exigir el fin del genocidio y el fin de la financiación militar estadounidense a Israel”, indicó la organización en X.

“Nos negamos a quedarnos de brazos cruzados mientras se les da una plataforma para hablar a criminales de guerra y mientras nuestro gobierno gasta miles de millones en la guerra”, añadieron.

Las imágenes de la jornada muestran a los manifestantes con camisetas y pancartas, mientras agentes de la policía los retiraban del lugar. También se reportó la presencia de figuras como Cynthia Nixon, Elliot Page e Indya Moore, aunque no todos fueron detenidos.

Sarandon habló del tema recientemente

La actriz de 79 años ha participado anteriormente en protestas relacionadas con la guerra en Gaza y ha hablado públicamente sobre las consecuencias profesionales que, según ella, ha enfrentado por sus posiciones.

En el Festival de Cine de Venecia, celebrado este mes, Sarandon aseguró que algunas oportunidades laborales se habían perdido debido a sus posturas políticas.

“Hace poco me han quitado algunos papeles en películas porque todavía hay agencias que le dicen a la gente que no me contrate. Pero así es la estructura de poder”, dijo entonces.

La detención ocurrió poco antes de que Netanyahu tomara la palabra ante la Asamblea General. Decenas de representantes abandonaron la sala cuando el primer ministro israelí comenzó su intervención.

“Si quedan otros cobardes morales que aún no hayan abandonado esta sala, háganlo ahora”, desafió Netanyahu al tomar la palabra.

El primer ministro ofreció un discurso en el que defendió las acciones de Israel y respondió a las críticas recibidas durante su intervención ante Naciones Unidas.

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