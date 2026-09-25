Taylor Swift estrena “The Life of a Showgirl: The Encore”: Explora el amor, el éxito y una relación tóxica

Taylor Swift sorprendió al estrenar “The Life of a Showgirl: The Encore“, una edición ampliada de su más reciente álbum de estudio que suma cuatro canciones inéditas a la producción original.

El lanzamiento incluye “Patient Zero”, “Cleveland!”, “Pink Clouding” y “Babylon”, cuatro temas que presentan distintas aproximaciones a asuntos recurrentes en la obra de Swift: las relaciones sentimentales, la exposición pública, las decisiones del pasado y las transformaciones personales.

La expansión llegó después de que Swift inicialmente anunció el lanzamiento de “Patient Zero”, su nuevo sencillo. Posteriormente, confirmó que el tema formaría parte de una edición especial acompañada por otras tres composiciones.

Swift explicó que estas canciones fueron creadas junto a Max Martin y Shellback, colaboradores habituales de su carrera. La cantante contó que viajó a Suecia para reunirse con ambos después del éxito alcanzado por The Life of a Showgirl.

“Hice un viaje a Suecia para celebrar con Max y Shellback, mis dos colaboradores en este álbum. En realidad, solo queríamos reflexionar y asimilar lo agradecidos que estábamos por el momento que estábamos viviendo, pero había un estudio allí e hicimos lo que hacemos cuando sentimos cualquier cosa: escribimos más canciones”, escribió Taylor Swift.

De esta manera, The Encore se lanza como extensión inesperada de una producción que Swift había presentado originalmente como un proyecto cerrado.

“Patient Zero”: una relación tóxica que quedó atrás

Entre las nuevas canciones, “Patient Zero” ocupa un lugar central al haber sido presentada como el sencillo de esta expansión. En ella, Swift utiliza la idea del “paciente cero” —la primera persona identificada dentro de un brote— como una metáfora relacionada con una relación dañina.

El lanzamiento tendrá además una continuación visual este domingo 27 de septiembre, cuando el videoclip de “Patient Zero” tendrá su estreno mundial durante los MTV Video Music Awards. Swift dirigió el video, que cuenta con las actuaciones de Dakota Johnson y Colin Farrell y la fotografía de Emmanuel Lubezki, ganador del Oscar.

Otra de las canciones que ha generado atención es “Cleveland!”, cuyo título hace referencia a la ciudad de Ohio vinculada con Travis Kelce, esposo de Swift. La letra presenta una declaración de afecto hacia su pareja y, al mismo tiempo, responde a algunos de los comentarios negativos que la cantante ha recibido públicamente.

Con “Pink Clouding”, Swift cambia el tono y se concentra en la culpa y el arrepentimiento. La canción presenta a una narradora que mira hacia una relación pasada y reconoce que su propia inestabilidad emocional pudo haber provocado heridas en alguien que no las merecía.

La historia de la cuarta canción, “Babylon”, sigue a un personaje que abandona un entorno restrictivo en busca de riqueza, libertad y reconocimiento social.

Taylor Swift llega a los VMAs con nueve nominaciones

El estreno de The Encore coincide con una semana especialmente relevante para Swift. La cantante llega a los MTV Video Music Awards 2026 con nueve nominaciones, solo por detrás de Madonna, que lidera la lista con 11 candidaturas. Swift compite, entre otras categorías, por Video del Año, Artista del Año, Mejor Pop y Mejor Dirección.



Además, durante la ceremonia recibirá el inaugural MTV VMA Artist Director Honors, un reconocimiento creado para distinguir a artistas cuya labor detrás de las cámaras haya ampliado las posibilidades del videoclip y la narración visual. Swift ha sido nominada siete veces a Mejor Dirección y ha ganado cuatro de esas ocasiones.

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