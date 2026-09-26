“La Casa de los Famosos México 4”: Gema Garoa se une a los finalistas

Este viernes se sumó una nueva finalista para la décima semana de “La Casa de los Famosos México 4“. Se trata de Gema Garoa, quien ganó el reto del robo de salvación, para quedar también a un paso de quedarse con el maletín que contiene cuatro millones de dólares.

Gema, con esa victoria, se unió a Mariana Ochoa, Karina Torres y Yahir, los otros tres finalistas que se dieron a conocer previamente.

¿Cómo obtuvo el pase a la semana decisiva Gema Garoa?

En esta oportunidad, los cinco nominados disputaron este reto por tratarse de la penúltima semana y de que buscaban la última salvación, antes de quedar completamente en las manos del público.

La dinámica fue la de la carrera de patos y Garoa tuvo una notable remontada, después de estar de última en la primera etapa de la carrera. Para celebrar, Garoa inmediatamente se juntó con su team mellizo, Ese Pérez, quien permanece en la placa.

¿Qué habitante quedaron en la placa de nominados?

Luego de la clasificación de Gema a la semana decisiva, cuatro habitantes permanecen en riesgo de ser el último eliminado de esta cuarta temporada.

Además de Ese Pérez, también están: Memo Schutz, Ernesto Laguardia y Brianda Deyanara. De acuerdo a algunas encuestas extraoficiales, la que está recibiendo menos apoyo por el momento es Briada.

¿Gema cambia su perspectiva tras su clasificación?

Gema Garoa, como lo ha hecho en buena parte del reality, ha compartido más con Ese Pérez. No obstante, han comentado varias cosas de los otros habitantes, tildándolos de hipócritas.

Incluso, Gema hizo un comentario sobre Karina, comentando que “no hay intocables” a estas alturas, haciendo referencia a ella (Karina). Todo parece indicar que en estas semanas finales, se comenzaron a ir abriendo cada uno por su lado y los vínculos seguirán disminuyendo porque solamente puede haber un ganador.

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