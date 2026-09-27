Agreden a fan mexicano en El Salvador y lo obligan a usar la playera salvadoreña

Un fan mexicano fue agredido en el Estadio Nacional Jorge ‘Mágico’ González, en El Salvador. Durante el partido de El Salvador vs. Martinica, el hincha fue obligado a usar una playera de la selección local para evitar más ataques.

El aficionado caminaba por los pasillos del estadio con la camiseta de la selección mexicana durante el partido de la Concacaf Nations League ante Martinica.

El fan no hizo gestos hacia la afición local. Ni provocó. Su sola presencia con un jersey del Tri generó resquemor y levantó pasiones. Un seguidor salvadoreño le lanzó una patada e intentó hacerlo tropezar.

Más adelante, otro aficionado le jaló la playera. El mexicano respondió sin entrar en una confrontación mayor.

Un aficionado ingresó al Estadio Mágico González, con la camiseta de México. pic.twitter.com/CKXjSyGQ3T — Anonimo.sv (@AnonimoSV503) September 26, 2026

Casi lo linchan! Como se le ocurre llegar a un partido de El Salvador con la camisa de México ?? tuvo que ponerse una de Él Salvador para que no lo fueran a linchar ? pic.twitter.com/HF0JS56ciE — El Jos (@eljossv) September 26, 2026

Las imágenes muestran que otras personas también lo encararon e intentaron impedirle el paso. Quienes lo acompañaban buscaron una salida para evitar que el conflicto pasara a mayores.

No obstante, la solución fue un tanto pasivo-agresiva. Los hinchas locales le prestaron una playera de El Salvador para que se la pusiera encima de la camiseta mexicana.

De este modo, el fan mexicano pudo seguir circulando libremente por el estadio sin ser agredido. El incidente ocurrió mientras El Salvador enfrentaba a Martinica y ganó 3-1.

En redes sociales se han hecho virales las imágenes de la agresión. De momento, no ha habido pronunciamientos de las autoridades sobre sanciones o medidas tras la difusión de las imágenes.

Por su parte, México empató con Colombia 1-1 en el comienzo de la fecha FIFA en el M&T Bank Stadium de Baltimore y el estreno de Rafael Márquez como DT principal.



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