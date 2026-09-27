Madonna, Sabrina Carpenter y Charli XCX protagonizan la apertura de los MTV VMAs

Madonna protagonizó la apertura de los MTV Video Music Awards con un show en el que reunió a distintas generaciones del pop. La cantante inició la ceremonia de este domingo 27 de septiembre en Los Ángeles junto a Sabrina Carpenter, con quien interpretó “Bring Your Love”, antes de incorporar a Charli XCX para continuar el espectáculo con “Danceteria Afterhours”.

Esta es la primera actuación en vivo de Madonna en los VMAs desde 2003, cuando protagonizó junto a Britney Spears y Christina Aguilera uno de los momentos más recordados de la historia de la ceremonia. Su última presentación había ocurrido dos décadas después de que participara en la primera edición de los premios, celebrada en 1984, donde interpretó “Like a Virgin”.

MADONNA YOU’LL ALWAYS BE THE BEST #VMAS OPENER OF ALL TIME pic.twitter.com/MyTMWNWwpA — MIRIANA? (@mysinsmysavior) September 28, 2026

La primera parte del espectáculo estuvo protagonizada por Madonna y Sabrina Carpenter, quienes interpretaron “Bring Your Love”, colaboración incluida en el repertorio de Confessions II. .

La canción recibió nominaciones en las categorías de Canción del Año y Mejor Colaboración, mientras Madonna y Carpenter también forman parte de la competencia por Artista del Año. En esta última categoría se enfrentan a Ariana Grande, Bruno Mars, Morgan Wallen y Taylor Swift.

Charli XCX se suma al espectáculo

Después de “Bring Your Love”, Charli XCX se incorporó al espectáculo junto a Madonna para interpretar “Danceteria Afterhours”, otro de los temas vinculados con la actual etapa musical de la artista.

Entre los invitados estuvieron Sombr, Julia Garner, Debi Mazar, Seth Rogen, Andrew Watt, Tony Ward y Freddie de los Fab 5.

La relación entre Madonna y los VMAs tiene mucha historia detrás. La artista participó en la primera ceremonia en 1984 y desde entonces protagonizó numerosas actuaciones que se convirtieron en referencias dentro de la cultura popular.

Su presentación de 2003, junto a Spears y Aguilera, fue su última actuación en vivo en los premios antes del regreso de este año. En aquella ocasión, las tres artistas interpretaron una versión de “Like a Virgin” que terminó con el conocido beso entre Madonna y sus dos compañeras de escenario.

El regreso de Madonna también ocurre durante una etapa especialmente relevante de su carrera. La cantante llegó a los VMAs como la artista con más nominaciones de esta edición, con 13 candidaturas, incluidas Video del Año, Artista del Año, Canción del Año y Mejor Dirección.

Una gala con otros homenajes y actuaciones

La apertura de Madonna no fue el único momento especial de la ceremonia. Entre las actuaciones anunciadas para los VMAs 2026 estuvieron Gunna, LISA, RAYE, Shaboozey, GENER8ION, Sienna Spiro, Yung Lean y Teddy Swims, además de Kacey Musgraves, quien preparó un homenaje a Dolly Parton. También estaba previsto un tributo a George Michael a cargo de RAYE, Sombr y Teddy Swims.

La ceremonia es presentada por Snoop Dogg y se celebra en el Peacock Theater de Los Ángeles. La transmisión se realiza por CBS y MTV, además de Paramount+ en Estados Unidos.

Con su regreso, Madonna volvió a ocupar el centro del escenario de una ceremonia con la que mantiene una relación histórica.

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