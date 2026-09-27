Mike Waltz evita respaldar cambio de régimen en Irán y dice que Teherán aún puede negociar

El embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Mike Waltz, evitó respaldar un cambio de régimen en Irán como objetivo de la guerra y sostuvo que el gobierno de Teherán todavía tiene una vía para alcanzar un acuerdo con Washington.

Waltz, durante una entrevista este domingo con Kristen Welker en Meet the Press, fue interrogado sobre qué queda por conseguir en el conflicto después de que el presidente Donald Trump afirmara en varias ocasiones que las capacidades nucleares iraníes habían sido “obliteradas”.

La periodista preguntó directamente si un cambio de régimen era necesario para alcanzar los objetivos estadounidenses. Waltz no respondió que sí.

“El régimen puede venir a la mesa”, afirmó el embajador, quien planteó que Teherán todavía podría negociar una salida al conflicto. Entre las condiciones que mencionó están abordar la existencia de uranio altamente enriquecido y la capacidad de Irán para reconstruir su programa de enriquecimiento.

La declaración se produjo después de que Welker señalara la aparente contradicción entre el argumento de Trump de que la capacidad nuclear iraní fue destruida y la continuidad de las operaciones militares.

Waltz sostuvo que Estados Unidos destruyó la capacidad de enriquecimiento en varias instalaciones, pero afirmó que Irán trasladó y dispersó uranio altamente enriquecido. Afirmó que se material y la posibilidad de reconstruir las instalaciones de enriquecimiento siguen siendo asuntos pendientes.

El funcionario insistió en que Washington no exige necesariamente la desaparición del gobierno iraní para alcanzar su objetivo de impedir que el país obtenga un arma nuclear.

“Hay varias maneras de llegar allí”, dijo Waltz, en referencia a un eventual acuerdo. Añadió que Trump está dispuesto a negociar un mecanismo para resolver el problema del uranio altamente enriquecido y de la capacidad iraní para reconstituir su programa nuclear.

Opciones militares

Waltz, sin embargo, advirtió que Washington no descarta nuevas acciones militares.

Welker le preguntó por un reporte de The Wall Street Journal según el cual Trump estaría preparando la reanudación de los bombardeos contra Irán después de las elecciones de medio término en Estados Unidos.

Waltz no confirmó esa información, pero tampoco descartó nuevas operaciones.

“El presidente dejará todas las opciones sobre la mesa”, respondió.

Waltz sostuvo que el objetivo de la administración Trump es impedir que Irán desarrolle un arma nuclear y afirmó que la política interna estadounidense no determina las decisiones militares. El Guardian también reportó este domingo que Waltz rechazó confirmar el supuesto calendario de nuevos ataques y reiteró que Washington mantiene abiertas las alternativas militares.

La declaración se produjo mientras Estados Unidos y Irán intercambian propuestas para tratar de reabrir una vía diplomática. Teherán propuso un alto el fuego de siete días que incluiría la reapertura del estrecho de Ormuz y la reanudación de las conversaciones nucleares.

Trump rechazó la propuesta. Waltz la calificó durante la entrevista de “intento bastante cínico” porque Irán pretendía obtener primero el levantamiento del bloqueo naval, alivio de sanciones y acceso a miles de millones de dólares en fondos congelados antes de retomar las negociaciones.

El embajador también recordó que Washington y Teherán habían alcanzado un memorando de entendimiento en junio con un esquema similar y acusó a Irán de haberlo violado posteriormente al atacar barcos en aguas internacionales.

La administración Trump ha señalado en los últimos días que mantiene abierta la posibilidad de regresar a las conversaciones. Waltz había dicho previamente que la “puerta está abierta” para que Irán vuelva a la mesa de negociación, aunque Washington exige que Teherán negocie de buena fe y acepte límites a su programa nuclear.

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, quien también fue entrevistado por Welker, sostuvo este domingo que su país está preparado para continuar combatiendo, pero mantiene abierta la vía diplomática. “Solo una solución negociada” puede resolver el conflicto, afirmó.

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