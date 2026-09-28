Amnistía Internacional reitera que eliminar ICE sería la única alternativa ante la “violación masiva” de DD.HH.

La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, afirmó que las reformas al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos ya no son suficientes y planteó su eliminación como la única medida que podría tener un efecto tangible frente a las violaciones de derechos humanos que atribuye a la agencia.

“Como organización de derechos humanos nos especializamos en reformas, no solo durante un año, ni solo durante dos años, sino durante décadas. Llega un momento en que tenemos que decir que las reformas no van a funcionar, porque no han funcionado y es poco probable que lo hagan”, declaró Callamard en una entrevista con EFE en Bogotá.

La secretaria general de AI agregó que ante una “violación masiva” de derechos humanos la alternativa sería “que se elimine por completo el ICE”.

La posición de Callamard se produce después de que Amnistía Internacional publicara el 24 de septiembre un informe sobre las operaciones migratorias impulsadas por el gobierno de Donald Trump en Chicago, Minneapolis-St. Paul, Nueva Orleans y Washington. La organización documentó en esas operaciones lo que califica como violaciones generalizadas de derechos humanos y pidió la abolición del ICE.

Entre los hechos denunciados por Amnistía Internacional figuran homicidios que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales; detenciones arbitrarias y discriminatorias, incluidos casos que podrían corresponder a desapariciones forzadas; condiciones de confinamiento que podrían vulnerar la prohibición de la tortura, y acciones violentas contra manifestaciones pacíficas.

Callamard también cuestionó la posibilidad de que el gobierno de Trump modifique el funcionamiento de la agencia. Si el presidente estadounidense no acepta eliminarla espera que un eventual cambio político lleve a las próximas autoridades a revisar las pruebas recopiladas por la organización y considerar su abolición.

Críticas a la influencia de Trump

La secretaria general de AI extendió sus críticas a otros gobiernos y sostuvo que la influencia política de Trump está alcanzando a distintos países, incluidos varios de América Latina.

Callamard afirmó que algunos dirigentes de la región están adoptando políticas y formas de gobierno que debilitan los mecanismos de protección de los derechos humanos y los avances en asuntos como la igualdad racial y de género.

“Así que la región se encuentra realmente en una encrucijada, una encrucijada peligrosa”, afirmó, al advertir sobre la adopción de políticas asociadas al mandatario estadounidense.

Callamard describió a Trump como “un depredador, que busca destruir con el fin de controlar” y afirmó que cuenta con aliados dispuestos a establecer acuerdos con él para obtener beneficios.

La dirigente de AI también aclaró que las críticas a las políticas migratorias de Estados Unidos no implican que la organización ignore las violaciones de derechos humanos que denuncia en otros países. Recordó que Amnistía Internacional lleva años documentando abusos en Cuba y que ha señalado a las autoridades venezolanas por presuntos crímenes de lesa humanidad.

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