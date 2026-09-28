Camilo revela por qué no muestra el rostro de sus hijas en redes sociales: “Sería decidir por ellas”

El cantante colombiano Camilo explicó en una entrevista el motivo por el cual no muestra el rostro de sus hijas, Índigo y Amaranto, fruto de su matrimonio con la cantante Evaluna.

A propósito del lanzamiento del álbum “Para Cuando Sean Mayores”, Camilo explicó por qué él y Evaluna tomaron la firme decisión de proteger la identidad de sus hijas y solo publicar fotos en las que aparecen de espaldas.

En entrevista con Lo Que Tú Digas, Camilo explicó que esta decisión ha empezado a tener un impacto en sus hijas, sobre todo la mayor Índigo, quien se da cuenta cuando sus padres le piden a los fans que se quieren tomar fotos con ellos que no muestren el rostro de las niñas.

“Pero que no salga la niña, tapen a la niña”, reveló Camilo que le dice a los fans.

La niña ha empezado a preguntar a sus papás por qué la ocultan en las fotos e incluso ha aprendido a girarse para no aparecer en las imágenes. “¿Por qué la gente dice que me tapen? ¿Por qué me ocultan?”, ha preguntado Índigo, según explicó Camilo.

Según explicó, su decisión de no mostrar el rostro de sus hijas se debe a una intención de proteger su autonomía. “Nosotros nunca publicamos la cara de nuestras hijas porque sería decidir por ellas que ellas van a ser parte de un asunto al que solamente vas a entrar con gusto si lo decides tú”, dijo Camilo en la conversación.

Camilo explicó que, como padres, no tienen el derecho de decidir sobre la exposición de sus hijas. “Si una de ellas quiere dedicarse a ser contadora pública y le da la gana de eso, pues quién soy yo para decidir que ella tiene que salir en la tapa de la revista”.

Camilo tiene dos hijas con Evaluna Montaner, quien es cantante e hija del cantante venezolano Ricardo Montaner. Ambos cantantes tienen una relación desde hace más de 12 años y en 2020 se casaron en una ceremonia religiosa.

Tras su matrimonio, recibieron a su primogénita, Índigo, en abril de 2022. Luego dieron la bienvenida a su segunda hija, Amaranto, en agosto de 2024.

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