Camilo completó una media maratón luego de tocar en el Festival Global Citizen

El cantante colombiano Camilo Echeverry sorprendió a sus seguidores al anunciar que completó una media maratón en Chicago poco después de terminar una presentación en el Global Citizen en Central Park, Nueva York, que se celebró el 27 de septiembre.

A través de su cuenta de Instagram, el famoso cantante publicó una serie de fotos y videos de parte de su carrera en el Life Time Chicago Half Marathon este 28 de septiembre. Camilo completó 21 kilómetros y superó su marca personal en esta competición.

En su publicación, Camilo se mostró agradecido y expresó su emoción por “seguir viviendo aventuras”.

“Agradecido con Dios por un cuerpo saludable y listo para jugar! Llegué al final con los ojos llenos de lágrimas, por el milagro tan absolutamente hp que significa estar vivo y tener ganas de seguir viviendo aventuras!! Después de tocar ayer en el Central Park de NY me monté en un avión para correr hoy la @chicagohalf (thanks for everythingg 🫶🏽). Rompí mi récord personal y fui feliz, muy feliz!!, escribió el cantante en Instagram.

Camilo compartió videos de parte de su carrera y fotos de sus hijas que lo esperaron en la meta, junto con su esposa la cantante Evaluna Montaner.

El cantante colombiano cruzó la meta horas después de que se presentó en el Global Citizen, un festival que desde 2012 está enfocado en garantizar el acceso a la energía en África, proteger la selva amazónica y promover la educación infantil a nivel mundial.

Camilo, quien se presentó con Evaluna en el festival, se mostró agradecido por formar parte de este evento en beneficio del Amazonas, una parte de esa densa selva es territorio colombiano. “Ayer en Nueva York cantamos por causas mayores que nosotros mismos. Entre ellas, una que me toca profundo: proteger el Amazonas. Colombia alberga cerca del 23 % de su territorio en la Amazonía, y esa selva no es solo nuestro orgullo, es también el corazón que regula los patrones climáticos de toda la región. No es un lugar lejano: es parte de lo que somos, de nuestra identidad y de nuestro futuro”, escribió Camilo en un post sobre su presentación en el festival.

Otros de los artistas que se presentaron en el festival fueron Shakira, Cardi B, ROSÉ, Rema, Ayra Starr, Mariah the Scientist, Tyla, Camilo y Elyanna.

