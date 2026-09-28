Crece la expectativa por el regreso de Machado a Venezuela tras retorno de su jefa de comunicaciones

Claudia Macero, quien funge como jefa de comunicaciones del partido Vente Venezuela (VV), fundado por María Corina Machado, retornó este domingo a la nación sudamericana tras ser una de las colaboradoras de la líder opositora que permaneció durante meses refugiada en la embajada de Argentina en Caracas, y que logró escapar a comienzos de 2025.

“Vuelvo a Venezuela para darme confianza a mí y para darle confianza a otros (…) es el momento de volver. Yo estoy aquí abriendo camino como me lo abrieron a mí otros”, declaró Macero a medios en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

? “Ustedes son la puerta que va a recibir a venezolanos como yo que vienen y que ya están aquí. Gracias por dedicar su vida a este estado tan golpeado y que ha sufrido tanto, pero tengan por seguro: volvemos para trabajar por levantar a Venezuela.”



? Claudia Macero? pic.twitter.com/zIReowNvfj — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) September 28, 2026

La encargada de comunicaciones de VV apuntó que su retorno responde a un acuerdo individual y solicitó garantías para el regreso de Machado, señalando que se han bloqueado siete intentos previos de ingreso al territorio nacional.

Recibimiento público y objetivos políticos

Militantes de Vente Venezuela acudieron al aeropuerto para recibir a la vocera y se trasladaron con ella hasta la plaza Bolívar de la parroquia Maiquetía. Durante el trayecto, Macero conversó sobre sus prioridades en la gestión política.

“Estoy volviendo después de dos años para darle confianza a otros de que es el momento de volver a casa. Nuestro país nos necesita y este proceso de democratización real necesita a los venezolanos que la queremos, que nos duele Venezuela y no vamos a descansar un día”, declaró Macero a EFE desde la plaza.

Entre los objetivos señalados por la vocera destacan la fijación de un cronograma para las elecciones presidenciales, la liberación de la totalidad de los presos políticos y la presentación personal ante las instancias judiciales para la revisión de su causa legal.

Reacción Machado y expectativas de su regreso

Por su parte, Machado, quien conquistó el premio Nobel de la Paz en 2025, emitió un pronunciamiento sobre el retorno de Macero a través de X.

“Los venezolanos te reciben con mucho cariño y respeto, querida Claudia Macero. Cada regreso es otro paso inmenso que nos acerca al reencuentro de todos los venezolanos en casa”, señaló la líder opositora, quien mantiene en vilo al país por su posible retorno, a pesar de que en siete oportunidades se le negó salir de Panamá hacia Venezuela.

Macero representa la segunda persona del grupo de asilados que regresa a Venezuela, luego del retorno de Omar González el pasado 28 de agosto. Los dirigentas permanecieron en la embajada de Argentina desde marzo de 2024 hasta mayo de 2025, cuando abandonaron la sede mediante una operación gestionada por Estados Unidos. Entretanto, voceros del chavismo afirmaron que la salida obedeció a un proceso de negociación.

El grupo original de refugiados en la delegación diplomática estuvo conformado por Pedro Urruchurtu, Magalli Meda, Humberto Villalobos, Omar González, Claudia Macero y Fernando Martínez Mottola. Este último se retiró del recinto semanas antes de la salida del grupo y falleció en su residencia por complicaciones de salud en febrero de 2025.

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