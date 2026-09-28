FDA retira 1,7 millones de libras de azúcar por posibles alérgenos: se vendió en 8 estados

Por riesgo de contener un alérgeno no declarado, se retiran del mercado 1,7 millones de libras de azúcar moreno claro y en polvo, distribuidas en ocho estados del país, bajo al menos tres marcas, informó la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

El retiro se inició el 19/08/2026 y fue clasificado el 21/09/2026 como clase II, lo que implica que puede “causar consecuencias adversas para la salud, temporales o médicamente reversibles”.

Lo que debes saber del retiro de azúcar

La empresa responsable, United Sugar Producers and Refiners (Minneapolis, MN, Estados Unidos), informó que el retiro se produce de manera voluntaria debido a una posible contaminación con granos de trigo, lo cual representa un riesgo importante para personas con alergias o sensibilidad al gluten.

¿Cuáles son los estados donde se distribuyó el producto?

Los estados afectados son: Iowa, Illinois, Indiana,Kansas, Minnesota, Ohio, Pensilvania y Texas.

¿Cuáles son los productos afectados?

Son dos tipos de azúcar retiradas: morena clara y blanca. A continuación, los detalles de marcas, códigos y fechas:

Azúcar moreno claro

Presentaciones y marcas:

United (Sacos de 50 lb / 22,68 kg, Artículo 810051).

Good & Gather (Bolsas de 2 lb / 907 g, Artículo 817773, UPC 0 85239-08454 0).

Clasificación y número de retirada: Clase II (Número H-1391-2026).

Cantidad afectada: 12.678 CWT en total.

Números de lote: MHD26223, MHD26224, MHD26225, MHD26226, MHD26227, MHD26228 y MHD26229 (con repeticiones en algunos registros).

Azúcar en polvo

Presentaciones y marcas:

United 6X (Sacos de 50 lb / 22,68 kg, Artículo 810087, UPC 7 85921-07090 4).

Crystal Sugar (Sacos de 25 lb / 11,3 kg, Artículo 810097, UPC 0 70090-08090 9).

Good & Gather (Bolsas de 2 lb / 907 g, Artículo 817774, UPC 0 85239-08455 7).

Clasificación y número de retirada: Clase II (Número H-1392-2026).

Cantidad afectada: 4.265 CWT en total.

Números de lote: MHD26223, MHD26224, MHD26225, MHD26226, MHD26227, MHD26228, MHD26229 y MHD26230.

Esto da un total de 16,943 CWT, una medida de peso que equivale a 1,694,300 libras (en el sistema americano).

¿Cuáles son los riesgos de la alergia al trigo?

Cuando una persona con alergia al trigo consume un alimento que lo contiene, se genera una reacción del sistema inmunitario, que se defiende al tomar las proteínas presentes en el trigo como una amenaza.

Los primeros síntomas pueden aparecer poco después de comer alimentos con trigo e incluyen:

Picazón u hormigueo en la boca o la garganta.

Inflamación de labios, lengua, cara o garganta.

Congestión nasal y estornudos.

Ojos llorosos o con picazón, entre otros.

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